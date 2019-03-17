На президентских выборах в Словакии лидирует Зузана Чапутова

СЕГОДНЯ 03:16 2019-03-17T03:43:24+03:00

Она набирает почти 39% голосов избирателей, на втором месте Марош Шефчович с 19%

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На прошедших в субботу, 16 марта, выборах президента Словакии с отрывом свыше 10 процентов лидирует адвокат Зузана Чапутова, зампреседателя внепарламентской либеральной партии «Прогрессивная Словакия».

По данным государственной избирательной комиссии после обработки бюллетеней с 21,57% участков, Чапутова набирает 38,92% голосов. А ее основной соперник, заместитель главы Еврокомиссии по энергетике Марош Шефчович, пока получает поддержку 18,88% проголосовавших граждан. У третьего фаворита нынешней президентской гонки – бывшего министра юстиции и экс-председателя Верховного суда республики Штефана Гарабина – на данный момент 14,53%.

Явка избирателей составила 46,04%. Окончательные итоги голосования обещают официально объявить в 12:00 (14:00 мск) воскресенья, передает ТАСС.

Второй тур президентских выборов в Словакии пройдет 30 марта. Если к концу подсчета голосов расстановка сил не изменится, за главный президентский пост будут бороться Зузана Чапутова и Марош Шефчович.

ИСТОЧНИК KP.RU