2019-03-16T13:19:10+03:00
В мире

В Словакии стартовал первый тур президентских выборов

Одним из главных претендентов на пост главы республики является замглавы ЕК Мароша Шефчович, выступающий за диалог ЕС и России
Елена Гильманова
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В Словакии стартовал первый тур президентских выборовВ Словакии стартовал первый тур президентских выборовФото: REUTERS
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Утром в субботу, 16 марта, в Словакии стартовал перый тур президентских выборов. Участки для голосования открылись в 07:00 (09:00 мск), они проработают до 22:00 (00:00 мск). Итоги голосования ожидаются в воскресенье.

На президентский пост претендуют 13 кандидатов.

Со ссылкой на местные СМИ, «РИА Новости» собщает о трёх фаворитов: заместитель главы Еврокомиссии по энергосоюзу Мароша Шефчовича, экс-глава Верховного суда Штефана Гарабина и адвокат Зузану Чапутову.

Напомним, что ранее Марош Шефчович выступал за сближение России и Европы. В особенности он выступал за продуктивный диалог России и Украины на очередном раунд «газовых» переговоров в декабре прошлого года. 9 марта он сообщил, что европейские санкции являются крайностью, от которой больше всего страдают именно страны Центральной и Восточной Европы. что считает необходимым найти способ возобновления диалога Европы с Россией. Замглавы ЕК Утром в субботу, 16 марта, в Словакии стартовал перый тур президентских выборов. Участки для голосования открылись в 07:00 (09:00 мск), они проработают до 22:00 (00:00 мск). Итоги голосования ожидаются в воскресенье.

На президентский пост претендуют 13 кандидатов.

Со ссылкой на местные СМИ, «РИА Новости» собщает о трёх фаворитов: заместитель главы Еврокомиссии по энергосоюзу Мароша Шефчовича, экс-глава Верховного суда Штефана Гарабина и адвокат Зузану Чапутову.

Напомним, что ранее Марош Шефчович выступал за сближение России и Европы. В особенности он выступал за продуктивный диалог России и Украины на очередном раунд «газовых» переговоров в декабре прошлого года. 9 марта 2019 года Шефчович сообщил, что европейские санкции являются крайностью, от которой больше всего страдают страны Центральной и Восточной Европы. Замглавы ЕК подчеркнул, что считает необходимым найти способ возобновления диалога Европы с Россией

В голосовании могут принять участие 4 450 000 граждан Словакии. Организация процедуры первого тура президентских выборов обойдется государственному бюджету в €12,7 млн.

В голосовании могут принять участие 4 450 000 граждан Словакии. Организация процедуры первого тура президентских выборов обойдется государственному бюджету в €12,7 млн.

ИСТОЧНИК KP.RU

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