Во второй тур выборов президента Словакии прошли Чапутова и Шефчович

СЕГОДНЯ 05:00 2019-03-17T05:16:37+03:00

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К этому часу Центризбирком Словакии обработал данные с 99,41% избирательных участков республики, и уже понятно, что во второй тур президентских выборов прошли адвокат из города Пезинок Зузана Чапутова и замглавы Еврокомиссии по энергетике Марош Шефчович.

По результатам подсчета почти всех бюллетеней зампреседателя внепарламентской либеральной партии «Прогрессивная Словакия» получила поддержку 40,54% избирателей, а за еврокомиссара отдали свои голоса 18,66% граждан. Явка на нынешних выборах составила 48,73%.

На встрече с журналистами в своем предвыборном штабе Зузана Чапутова сказала, что она довольна тем, что ее соперником во втором туре станет именно Марош Шефчович, которого она назвала «прагматичным и конструктивным политиком.

«У нас разные взгляды по многим (политическим и социальным) вопросам, но он также, как и я, опирается и работает с фактами», - приводит ее слова ТАСС.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что второй тур президентских выборов в Словакии пройдет 30 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU