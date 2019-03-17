Жертвами наводнения в Индонезии стали 63 человека

СЕГОДНЯ 13:00 2019-03-17T13:00:54+03:00

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Представители местной поисково-спасательной службы сообщили, что в результате наводнения в провинции Папуа в Индонезии погибли 63 человека, десятки людей пропали без вести.

Ливневые дожди, которые привели к наводнению, начались 16 марта вблизи провинциальной столицы Джаяпуры. Из-за удара стихии повреждены по меньшей мере девять домов и два моста, передает ТАСС.

Ранее было известно, что жертвами стихийного бедствия стали 42 человека, 21 - пострадавший.

Сайт kp.ru писал, что сильные наводнения обрушились на индонезийский остров Сулавеси в конце января. Тогда наводнения унесли жизни по меньшей мере 26 человек, 3,9 тыс. местных жителей были вынуждены покинуть свои дома. За день до этого, на юге Индонезии были зафиксированы также два землетрясения. Подземные толчки наблюдались у берегов острова Сумба. Их магнитуда составила 6 и 6,6 балла.

ИСТОЧНИК KP.RU