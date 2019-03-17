2019-03-17T15:25:12+03:00
В мире

В Белграде протестующие попытались взять штурмом президентский дворец

В сербской столице проходит очередной антиправительственный митинг [видео]
Дарья ИВАШКИНА
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В Белграде протестующие попытались взять штурмом президентский дворецВ Белграде протестующие попытались взять штурмом президентский дворецФото: REUTERS
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В воскресенье, 17 марта, более тысячи митингующих собрались перед президентским дворцом в Белград. Причем после того как сербский лидер Александр Вучич начал свое обращение к нации в связи с субботними беспорядками, участники протеста прорвали внешнее ограждение перед резиденцией главы государства и предприняли попытку взять здание штурмом.

Между тем руководитель республики, комментируя происходящее, заверил, что полиция сможет обеспечить безопасность в здании, а также пообещал, что власти не позволят, чтобы насилие угрожало кому-либо, передает ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в минувшую субботу, 16 марта, участники очередного антиправительственного митинга в Белграде закидали яйцами и временно блокировали здание национального Радио и телевидения Сербии (РТС). При этом несколько десятков протестующих ворвались внутрь и потребовали предоставить им эфир для заявления. В результате пришлось вмешаться спецназу.

Десятки демонстрантов захватили здание гостелевидения в Сербии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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