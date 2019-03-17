2019-03-17T17:16:10+03:00
Политика

В Киеве осквернили и ограбили храм Георгия Победоносца

Злоумышленники забрали с собой пожертвования и серебряные кресты
Марина ВЕНЦОВА
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Фото: сайт Киевской митрополии УПЦФото: сайт Киевской митрополии УПЦ
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Неизвестные злоумышленники ограбили храм Георгия Победоносца канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в урочище Водогон в Оболонском районе Киева. Установлено, что преступники проникли в церковь через окно в алтарной части храма.

«Не боясь Бога, вандалы сбросили святые дары с престола, повалили семисвечник. Все пожертвования, а также серебряные кресты и цепочки воры взяли с собой», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Киевской митрополии УПЦ.

Фото: сайт Киевской митрополии УПЦ

Фото: сайт Киевской митрополии УПЦ

Ранее сайт kp.ru писал, что сторонники так называемой Православной церкви Украины осквернили и захватили храм УПЦ в селе Селец Ровненской области. Как было отмечено, данный случай не единственный за последнее время. С 2014 года, когда на Украине произошел государственный переворот, при поддержке радикалов оказались захваченными десятки храмов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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