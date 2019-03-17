В Совфеде поддержали идею подключения Китая к переговорам США по разоружению

СЕГОДНЯ 18:28 2019-03-17T18:28:14+03:00

Первый зампред комитета СФ по международным делам Владимир Джабаров заявил, что Москва также должна принимать участие в этих переговорах

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Российская Федерация поддерживает предложение США подключить Китай к переговорам с КНДР по разоружению. Но, как заявил Джабаров, в них также должна принимать участие Москва.

"Мы не раз говорили, что без участия КНР здесь не обойтись, но и без России тоже. Поэтому к этому процессу нужно подключать и Россию", - цитирует его РИА Новости.

По словам Джабарова, участие России в переговорном процессе необходимо для того, чтобы он был эффективным. "Наша страна является авторитетным игроком в регионе, кроме того, ее территории граничат с КНДР. Нужно приглашать и Россию", - отметил он.

Ранее сайт kp.ru писал, что советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что не исключает проведение переговоров между США и Россией в сфере контроля над ядерным оружием. Кроме того, советник американского президента предложил включить в эту дискуссию Китай.

Со своей стороны, в Кремле заявили, что РФ на данный момент не получала от Соединенных Штатов никаких внятных предложений по данному вопросу.

ИСТОЧНИК KP.RU