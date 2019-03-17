2019-03-17T18:28:14+03:00
Политика

В Совфеде поддержали идею подключения Китая к переговорам США по разоружению

Первый зампред комитета СФ по международным делам Владимир Джабаров заявил, что Москва также должна принимать участие в этих переговорах
Марина ВЕНЦОВА
Поделиться:
Комментарии: comments9
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по международным делам Владимир Джабаров. Фото ИТАР-ТАСС Антон НоводережкинПервый заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по международным делам Владимир Джабаров. Фото ИТАР-ТАСС Антон Новодережкин
Изменить размер текста:

Российская Федерация поддерживает предложение США подключить Китай к переговорам с КНДР по разоружению. Но, как заявил Джабаров, в них также должна принимать участие Москва.

"Мы не раз говорили, что без участия КНР здесь не обойтись, но и без России тоже. Поэтому к этому процессу нужно подключать и Россию", - цитирует его РИА Новости.

По словам Джабарова, участие России в переговорном процессе необходимо для того, чтобы он был эффективным. "Наша страна является авторитетным игроком в регионе, кроме того, ее территории граничат с КНДР. Нужно приглашать и Россию", - отметил он.

Ранее сайт kp.ru писал, что советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что не исключает проведение переговоров между США и Россией в сфере контроля над ядерным оружием. Кроме того, советник американского президента предложил включить в эту дискуссию Китай.

Со своей стороны, в Кремле заявили, что РФ на данный момент не получала от Соединенных Штатов никаких внятных предложений по данному вопросу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Матч Спартак - Зенит: первый тайм встречи завершился вничью 1:1
Вучич пообещал пресекать любое насилие на акциях протеста в Сербии
В Белграде протестующие окружили управление полиции
Порошенко освистали на встрече с избирателями в Киеве
Кудрин спрогнозировал ослабление экономики США
Роскачество запустит мобильное приложение с информацией о винах
Матч Спартак - Зенит: Ракицкий, Азмун и Барриос начнут матч с первых минут у гостей
Венесуэльские военные сняли авиакрушение изнутри самолета
Матч Спартак - Зенит: в стартовом составе москвичей капитаном выйдет Глушаков, Жиго в запасе
В Кремле прокомментировали заявление Болтона о переговорах по разоружению
Болтон допускает переговоры США и РФ по разоружению
В Сирии из-за авиаударов международной коалиции погибли мирные жители
Порошенко пообещал «сделать шаги» для возвращения Крыма и Донбасса
В Киеве осквернили и ограбили храм Георгия Победоносца
Эксперт назвал действия протестующих в Сербии «попыткой госпереворота»
Поляки попросили США помочь взыскать репарации с России
В Мосгордуме прокомментировали предложение увековечить имя Началовой
Пушков прокомментировал заявление украинской журналистки о жителях Крыма
Похороны Юлии Началовой пройдут 21 марта на Троекуровском кладбище
Путин 18 марта посетит Крым и Севастополь
Ученые назвали первые симптомы развития подагры