Кудрин спрогнозировал ослабление экономики США
Соединенные Штаты в ближайшие 40 лет продолжат доминировать в мировой экономике. Хотя в конце концов их мощь ослабнет. По мнению главы Счетной палаты Алексея Кудрина до того момента, пока это не случилось, США будут проводить эгоистичную экономическую политику.
«Новая сфера войны - это экономика. В конечном счете [это] все равно приведет к тому, что США ослабнут, но пока, в ближайшие лет 40, США будут все-таки доминировать", - приводит его слова ТАСС.
Кудрин отметил, что в данный период США "будут более эгоистично себя вести на мировых рынках».
Ранее сайт kp.ru писал, что министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что по всем показателям можно с оптимизмом смотреть в будущее российской экономики. В настоящее время, по его словам, внешние факторы стали меньше влиять на жизнь граждан РФ. Это стало одним из важных достижений нового состава правительства в 2018 году.
ИСТОЧНИК KP.RU