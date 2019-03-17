Кудрин спрогнозировал ослабление экономики США

СЕГОДНЯ 18:43 2019-03-17T18:43:37+03:00

Глава Счетной палаты России считает, что произойдет это не в ближайшее время

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Соединенные Штаты в ближайшие 40 лет продолжат доминировать в мировой экономике. Хотя в конце концов их мощь ослабнет. По мнению главы Счетной палаты Алексея Кудрина до того момента, пока это не случилось, США будут проводить эгоистичную экономическую политику.

«Новая сфера войны - это экономика. В конечном счете [это] все равно приведет к тому, что США ослабнут, но пока, в ближайшие лет 40, США будут все-таки доминировать", - приводит его слова ТАСС.

Кудрин отметил, что в данный период США "будут более эгоистично себя вести на мировых рынках».

Ранее сайт kp.ru писал, что министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что по всем показателям можно с оптимизмом смотреть в будущее российской экономики. В настоящее время, по его словам, внешние факторы стали меньше влиять на жизнь граждан РФ. Это стало одним из важных достижений нового состава правительства в 2018 году.

ИСТОЧНИК KP.RU