Вучич пообещал пресекать любое насилие на акциях протеста в Сербии

СЕГОДНЯ 19:46 2019-03-17T19:46:00+03:00

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Президент Сербии Александр Вучич прокомментировал антиправительственные выступления, которые проходят в Белграде в это воскресенье, 17 марта. Так, он завил, что протестующие на улицах могут «делать, что угодно». При этом политик пообещал пресекать любое насилие.

«На улице можете делать, что угодно, пока все спокойно. Однако насилие я не позволю ни на секунду. У нас нет картин людей с разбитыми головами, как во Франции. Но если кто-то из них совершит насилие, мы сразу отреагируем», - сказал Вучич в интервью телеканалу «Россия 24», добавив, что именно так «ведет себя серьезное государство».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в минувшую субботу, 16 марта, несколько тысяч человек провели в Белграде антиправительственный «марш свободы», требуя отставки президента Сербии Александра Вучича. А в воскресенье акция протеста продолжилась: около тысячи демонстрантов поставили у резиденции главы государства грузовик с динамиком и стали требовать выхода к ним президента, а следом прорвали полицейское оцепление у дворца.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/697638" frameborder="0"></iframe> Десятки демонстрантов захватили здание гостелевидения в Сербии.

ИСТОЧНИК KP.RU