2019-03-17T21:18:11+03:00
В мире

Вучич через парадный вход покинул президентский дворец в Белграде

Между тем ранее оппозиция заверяла, что не выпустит главу республики из здания [видео]
Дарья ИВАШКИНА
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Президент Сербии Александр ВучичПрезидент Сербии Александр ВучичФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В воскресенье вечером, 17 марта, стало известно, что сербский лидер Александр Вучич через парадный вход покинул президентский дворец в Белграде, который ранее пытались взять штурмом участники антиправительственной акции протеста.

При этом на пути ему встретились активисты, которые при виде главы республики начали свистеть и обвинять его во лжи. Тогда Вучич остановился и попытался пообщаться с недовольными гражданами, однако те не были настроены на плодотворную беседу и все время старались перекричать политика. Поняв, что диалог невозможен, президент Сербии махнул рукой и сел в машину, которая вскоре спокойно отъехала от резиденции, передает местное информагентство TANJUG.

Александр Вучич через парадный вход покинул президентский дворец в Белграде.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в воскресенье протестующие окружили президентский дворец в Белграде и заявили, что не выпустят оттуда нынешнего руководителя страны. Однако ближе к вечеру демонстранты решили переместиться к полицейскому участку, чтобы добиться освобождения своих задержанных товарищей.

Десятки демонстрантов захватили здание гостелевидения в Сербии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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