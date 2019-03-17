Вучич через парадный вход покинул президентский дворец в Белграде
В воскресенье вечером, 17 марта, стало известно, что сербский лидер Александр Вучич через парадный вход покинул президентский дворец в Белграде, который ранее пытались взять штурмом участники антиправительственной акции протеста.
При этом на пути ему встретились активисты, которые при виде главы республики начали свистеть и обвинять его во лжи. Тогда Вучич остановился и попытался пообщаться с недовольными гражданами, однако те не были настроены на плодотворную беседу и все время старались перекричать политика. Поняв, что диалог невозможен, президент Сербии махнул рукой и сел в машину, которая вскоре спокойно отъехала от резиденции, передает местное информагентство TANJUG.
Александр Вучич через парадный вход покинул президентский дворец в Белграде.
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в воскресенье протестующие окружили президентский дворец в Белграде и заявили, что не выпустят оттуда нынешнего руководителя страны. Однако ближе к вечеру демонстранты решили переместиться к полицейскому участку, чтобы добиться освобождения своих задержанных товарищей.
Десятки демонстрантов захватили здание гостелевидения в Сербии.
ИСТОЧНИК KP.RU