2019-03-17T23:56:31+03:00
В мире

Семь участников протестов задержала полиция Сербии

Задержанные обвиняются в нападении на полицейских, порче имущества телеканала и угрозах журналистам бензопилой
Юлия ДИВЕЕВА
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Полиция провела задержания участников акций протестов в БелградеПолиция провела задержания участников акций протестов в БелградеФото: REUTERS
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Сербская полиция задержала за нарушение общественного порядка семерых участников антиправительственных протестов в Белграде. Об этом сообщает пресс-служба министерства внутренних дел страны.

Сотрудники правоохранительных органов идентифицировали и задержали несколько человек за различные нарушения во время субботних беспорядков в телецентре. Например двоих сорокалетних мужчин арестовали за то, что пришли в задние белградского телецентра с бензопилой и угрожали ей журналистам канала.

Еще один молодой человек 25 лет разбил стекло на входе в здание. Четверых задержанных обвиняют в нападении на полицейских. В отношении всех задержанных ведутся следственные действия, передает ТАСС.

Ранее сайт kp.ru писал, что президент Сербии Александр Вучич прокомментировал антиправительственные выступления, которые прошли в Белграде 17 марта. Он завил, что протестующие на улицах могут «делать, что угодно». При этом глава государства пообещал пресекать любое насилие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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