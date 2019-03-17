Семь участников протестов задержала полиция Сербии
Сербская полиция задержала за нарушение общественного порядка семерых участников антиправительственных протестов в Белграде. Об этом сообщает пресс-служба министерства внутренних дел страны.
Сотрудники правоохранительных органов идентифицировали и задержали несколько человек за различные нарушения во время субботних беспорядков в телецентре. Например двоих сорокалетних мужчин арестовали за то, что пришли в задние белградского телецентра с бензопилой и угрожали ей журналистам канала.
Еще один молодой человек 25 лет разбил стекло на входе в здание. Четверых задержанных обвиняют в нападении на полицейских. В отношении всех задержанных ведутся следственные действия, передает ТАСС.
Ранее сайт kp.ru писал, что президент Сербии Александр Вучич прокомментировал антиправительственные выступления, которые прошли в Белграде 17 марта. Он завил, что протестующие на улицах могут «делать, что угодно». При этом глава государства пообещал пресекать любое насилие.
ИСТОЧНИК KP.RU