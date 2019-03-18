2019-03-18T05:26:27+03:00
Наука

NASA сообщило о приближении к Земле крупного астероида

Космический объект ЕА2 пройдет в 305 тысячах километров от нашей планеты 22 марта
Юлия ДИВЕЕВА
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Крупный астероид пролетит рядом с Землей 22 мартаКрупный астероид пролетит рядом с Землей 22 марта
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К Земле приближается крупный астероид. Такой вывод следует из данных, опубликованных на сайте американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Космическое тело, именуемое астронавтами ЕА2, пройдет рядом с нашей планетой на расстоянии меньшем, чем от нас до Луны.

Астероид ЕА2 пройдет рядом с Землей .Ближе всего объект будет к планете 22 марта

Максимально близко этот астероид будет к Земле 22 марта. Он окажется всего в 305 тысячах километров от нее. Это почти на 80 тысяч километров меньше, чем расстояние от Земли до ее природного спутника.

Диаметр объекта от 18 до 40 метров. Он летит со скоростью примерно пять километров в секунду.

Как писал сайт kp.ru, ранее NASA сообщало об огромном астероиде, который прошел неподалеку от нашей планеты 8 марта. Космический объект 2019 DN в диаметре достигал 200 метров, а его скорость доходила до 26 тысяч километров в час.

ИСТОЧНИК KP.RU

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