Погода в Москве на 18 марта 2019 года: в столице потеплело

СЕГОДНЯ 07:07 2019-03-18T07:07:16+03:00

Синоптики рассказали о погоде в Москве на 18 марта 2019 года

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Погода в Москве на 18 марта 2019 года будет переменно облачной. Температура воздуха днем поднимется до 5..7 градусов, и даже в ночь с понедельника на вторник столбики термометров будут держаться в районе плюсовых отметок - 0..2 градуса.

При этом никаких осадков в городе не ожидается, а вот гололедица возможна, но лишь местами. Ветер же южного направления разовьет скорость 5-10 метров в секунду. Правда временами порывы смогут достигать даже 15 м/c.

Атмосферное давление, согласно данным синоптиков Гидрометцентра России, повышенное - 751 миллиметр ртутного столба.

Сайт kp.ru писал о том, что среднесуточная температура в столице станет положительной чуть раньше, чем это происходит обычно. Но куртки москвичи все равно смогут снять не раньше апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU