2019-03-18T10:44:05+03:00
Политика

"Ведомости" анонсировали новую серию губернаторских отставок

Первые кадровые перестановки могут произойти уже на этой неделе
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Новая серия губернаторских отставок может начаться уже на этой неделеНовая серия губернаторских отставок может начаться уже на этой неделеФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Новая серия губернаторских отставок может произойти уже в самое ближайшее время. Такую информацию распространили "Ведомости" со ссылкой на анонимные источники.

Согласно данным газеты, Кремль определится со списком регионов до конца этой недели, и сразу после принятия решения стартуют первые кадровые перестановки. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, в свою очередь, не стал отвечать на вопрос касательно возможных замен губернаторов, однако подтвердил, что Путин действительно планирует заняться "региональной тематикой".

При этом "Ведомости" уже даже составили примерный список тех, кто может лишиться своих постов. Так, согласно данным источников издания, главными кандидатами являются Марина Ковтун (глава Мурманской области), Александр Бердников (Республика Алтай), Юрий Берг (Оренбургская область) и Борис Дубровский (Челябинская область). Также существует вероятность, что в отставку отправят главу Калмыкии Алексея Орлова и губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее перестановки на руководящих постах в регионах предсказал известный политолог Никита Исаев. В своем интервью "Комсомольской правде" он рассказал о том, что с должностей снимут "самых одиозных и низкорейтнговых" губернаторов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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