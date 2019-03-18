Принц Гарри уйдет в «декрет» после рождения ребенка

СЕГОДНЯ 10:48 2019-03-18T10:48:38+03:00

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Совсем скоро в британской королевской семье ожидается пополнение. На свет появится ребенок принца Гарри и Меган Маркл. В Кенсингтонском дворце к радостному событию готовятся уже давно. Будущая мама завершила все официальные мероприятия и визиты, последние недели Меган Маркл проведет в покое под наблюдением медиков.

А накануне стало известно, что отец ребенка – принц Гарри, тоже уйдет в «декрет» после рождения малыша. Он сделает перерыв во всех делах на две недели, чтобы в самый радостный момент быть рядом с супругой и новорожденным крохой.

По информации The Daily Mail, это может произойти уже на следующей неделе.

Друзья герцога Сассекского отмечают, что уходить в декрет Гарри совсем не обязательно, но он хочет быть «современным папой» и планирует помогать супруге в уходе за малышом, сообщает Пятый канал.

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Меган Маркл выступает за нейтральное воспитание детей

В последнее время прогрессивные звёзды ввели моду на нейтральное воспитание детей. То есть ребёнку не говорят, что он, например, мальчик, будущий мужчина. Не покупают паровозики и машинки, не надевают шортики. А крохе дают возможность самому выбрать, кем ему хочется быть. Абсурд, конечно, но такое веяние головы снесло многим. Похоже, дело дошло до королевской семьи Британии. И благодарить за нововведения стоит, конечно, сторонницу прогресса Меган Маркл.

ИСТОЧНИК KP.RU