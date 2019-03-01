Меган Маркл и принц Гарри не будут воспитывать своего ребёнка как мальчика или девочку

В последнее время прогрессивные звёзды ввели моду на нейтральное воспитание детей. То есть ребёнку не говорят, что он, например, мальчик, будущий мужчина. Не покупают паровозики и машинки, не надевают шортики. А крохе дают возможность самому выбрать, кем ему хочется быть. Абсурд, конечно, но такое веяние головы снесло многим. Похоже, дело дошло до королевской семьи Британии. И благодарить за нововведения стоит, конечно, сторонницу прогресса Меган Маркл.

Принц Гарри и Меган Маркл в Марокко, февраль 2019 года.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

По сообщению американского журнала Vanity Fair, она рассказала своим друзьям, что будет «избегать половых стереотипов» в вопросах воспитания их будущего ребёнка. Маркл считает, что лучше использовать свободный подход в этом отношении. Конечно, до конца не понятно, насколько далеко она пойдёт. Возможно, остановится на детской комнате нейтральных цветов. Кстати, там уже всё готово. Стены выкрашены нетоксичной экологичной веганской краской серых и белых оттенков. Но не исключено, что она возьмёт пример с некоторых своих звездных друзей. Так, на днях голливудская актриса Кейт Хадсон заявила, что не собирается воспитывать свою новорожденную дочурку Рани, как девочку. Ей ближе «бесполый подход». Ведь понятие мальчик-девочка это всё навязанные архаичные стереотипы. «Не все девочки хотят быть принцессами, некоторые хотят стать королями,» - объяснила звезда.

Кейт Хадсон родила девочку в октябре 2018 года.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Если так, то у будущего ребёнка принца Гарри и Меган Маркл будет широкий простор для выбора. Взять, например, Шайло, одну из дочерей Анджелины Джоли и Бреда Питта. Она уже давно одевается как мальчик, требует, чтобы ее звали Джек. А приемные сыновья Шарлиз Терон? Что ни день, то новое платьице принцессы в блесточках - сплошное веселье. Шутки шутками, но было бы очень интересно увидеть реакцию бабули принца Гарри. Что же скажет королева Великобритании, когда узнает о таких методах воспитания представителя рода Виндзоров?

Анджелина Джоли с детьми в Лувре. Слева-направо: дочка Шайло, Анджелина Джоли, дочка Вивьен, сын Мэддокс, сын Пакс Тьен, дочка Захара, сын Нокс.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Шайло Джолли-Питт.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Шарлиз Терон с дочкой Августой (в коляске) и сыном Джексоном (справа) в Диснейленде.Фото: EAST NEWS

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