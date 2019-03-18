Россияне смогут подключать услуги связи без сим-карт

СЕГОДНЯ 10:50 2019-03-18T10:50:48+03:00

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Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций приступило к разработке нормативной базы, необходимой для урегулирования использования eSim в России. Данная технология позволяет подключать услуги связи без обращения к операторам и получения сим-карт. Соответствующую информацию подтвердил заместитель главы ведомства Олег Иванов.

По его словам, внедрение данной технологии не требует внесения изменений в законодательство страны, ведь ESim такой же модуль идентификации абонента, только виртуальный. Достаточно выпустить декларацию соответствия технологии российским требованиям, и тогда нововведение сможет спокойно работать в условиях наших сотовых сетей.

Согласно данным газеты "Ведомости", нормативная база будет готова уже к концу 2019 года. Правда инфраструктура операторов пока не готова обслуживать eSim. Процесс переноса номера по закону должен сопровождаться сменой сим-карты, и именно этот момент предстоит урегулировать.

Сайт kp.ru писал о том, что в конце прошлого года в Госдуму был внесен законопроект об ужесточении правил распространения сим-карт. Документ предполагает, в частности, запрет на их продажу в интернете.

ИСТОЧНИК KP.RU