В Бельгии проверяют сообщения о подготовке нападения на один из центральных вокзалов Антверпена

СЕГОДНЯ 12:15 2019-03-18T12:15:41+03:00

В Бельгии проверяют сообщения о подготовке нападения на один из вокзалов Антверпена. Фото из Твиттера полиции Антверпена

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Сообщения о готовящемся нападении на центральный вокзал Антверпена поступили в Бельгийское ведомство по борьбе с организованной преступностью DJSOC в ответ на расстрел людей в мечети в Новой Зеландии. В настоящий момент полиция проводит проверку данной информации.

"Анонимное сообщение об угрозе нападения с применением автоматического оружия на один из центральных вокзалов страны получено в субботу около 14:00 (16:00 мск) в ответ на нападения, совершенные в пятницу в двух мечетях в Крайстчерче", - сообщает медиагруппа Sudpresse.

По данным СМИ, в своем анонимном послании неизвестный в качестве иллюстрации вложил фотографию центрального железнодорожного вокзала Антверпена. "В настоящее время проводится расследование в Антверпене при поддержке других компетентных служб безопасности. Мы внимательно следим за этим", - заявили в центре по анализу угроз при МВД Бельгии.

Прошлой ночью, как сообщили в полиции Антверпена, на одной из улиц города произошел взрыв гранаты. Как отметили правоохранители движение в данном районе до сих пор остается закрытым, местных жителей просят не покидать свои дома.

15 марта, как писал сайт kp.ru, террористы открыли стрельбу в мечетях Крайстчерча, где люди собрались на пятничную молитву. Только в одной из них в тот момент находилось около 300 прихожан. В результате происшествия погибли 50 человек, десятки раненых доставлены в больницы.

ИСТОЧНИК KP.RU