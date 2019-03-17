Полиция Новой Зеландии рассказала о расследовании теракта в Крайстчерче

СЕГОДНЯ 06:32 2019-03-17T06:54:47+03:00

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В воскресенье, 17 марта, комиссар полиции Новой Зеландии Майк Буш на специальной пресс-конференции, которую транслировал телеканал CNN, рассказал некоторые подробности расследования терактов в двух мечетях города Крайстчерч.

Он сообщил, что к этому часу по делу о стрельбе арестованы два человека. один из них – 28-летний австралиец Брентон Таррант, имя второго пока не называют. Комиссар сказал лишь, что его задержали по подозрению в убийстве мужчины в Данидине, и у полиции пока нет оснований предъявлять ему обвинения в расстреле мусульман в Крайстчерче, но «следственные действия в отношении него продолжаются».

Кроме того, Майк Буш сообщил, что трое из четверых ранее задержанных подозреваемых, как считают правоохранительные органы, к стрельбе в мечетях непричастны. Женщину отпустили, двум мужчинам предъявлены обвинения по другим делам.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 15 марта террористы открыли стрельбу по людям, собравшимся в мечетях Крайстчерча на пятничную молитву. Только в одной из них в тот момент находилось около 300 прихожан. В результате погибли 50 человек, десятки раненых доставлены в больницы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/697325" frameborder="0"></iframe> Момент задержания одного из предполагаемых участников расстрела в мечети новозеландского города Крайстчерч попал на видео.

Уроженец Австралии по имени Брентон Таррант перед нападением опубликовал в соцсетях многостраничный манифест, похожий на послание, оставленное «норвежским стрелком» Андерсом Брейвиком, а потом, предположительно, еще и вел онлайн-трансляцию атаки.

Премьер Новой Зеландии Джасинда Ардерн назвала произошедшее «одним из самых мрачных дней» в истории страны.

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Убийцы вели трансляцию из мечетей

Чтобы привлечь к себе больше внимания террористы вели прямую трансляцию из мечети во время расстрела ни в чем неповинных людей. Сейчас это видео заблокировано, полиция просит воздержаться от его распространения (подробности).

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/697410" frameborder="0"></iframe> Стрельба в мечетях Новой Зеландии.Террорист застрелил 49 человек в двух мечетях в Новой Зеландии. Он убивал всех, кто попадался ему на пути. При этом, вел видеотрансляцию в соцсетях. Этот день уже назвали одни из самых трагических для Новой Зеландии

ИСТОЧНИК KP.RU