2019-03-18T13:49:43+03:00
Происшествия

Неизвестный открыл стрельбу в трамвае в голландском Утрехте

Несколько человек пострадали - им оказывается необходимая медицинская помощь
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Кто именно стоит за стрельбой в трамвае, пока неизвестноКто именно стоит за стрельбой в трамвае, пока неизвестноФото: Михаил ФРОЛОВ
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В понедельник, 18 марта, звуки стрельбы раздались в центре голландского города Утрехт. По предварительным данным, неизвестный человек достал оружие, будучи в салоне одного из трамваев.

Подробности происшествия пока неизвестны, однако первое сообщение о случившемся поступило в экстренные службы в 10.45 утра (12.45). На данный момент сообщается о нескольких пострадавших.

На месте инцидента работают правоохранители и медики, которые уже оказывают людям необходимую помощь. Дороги в районе инцидента временно перекрыты, как и площадь расположенного неподалеку железнодорожного вокзала. В небе над городом кружат вертолеты.

Сотрудники местной полиции уже обратились в жителям в Twitter с просьбой уступать дорогу каретам скорой помощи. Между тем, никакой информации о стрелке не приводится.

Сайт kp.ru писал о том, что бельгийская полиция также была поднята по сообщению о возможности угрозы безопасности. Анонимный источник заявил, будто собирается напасть на один из вокзалов Антверпена.

ИСТОЧНИК KP.RU

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