Полиция Нидерландов не исключает, что стрельба в Утрехте была террористическим актом
На данный момент о точном числе пострадавших не сообщается. По предварительным данным, в результате стрельбы один человек погиб и еще несколько получили ранения.
Полиция не исключают возможность террористических мотивов преступника, поэтому на место происшествия совместно с аварийными службами прибыли сотрудники антитеррористического подразделения полиции Нидерландов.
Полиция ведет поиски стрелка.
Издание Algemeen Dagblad сообщила, что предполагаемый стрелок скрылся с места преступления. Газета ссылается на свидетеля, который сказал, что преступников могло быть несколько. Некоторые очевидцев говорят о том, что стрелявших было четверо.
Напомним, что 15 марта мир потрясла стрельба по людям в двух мечетях новозеландского города Крайстчерча. В результате террористического акта погибли 50 человек, десятки людей пострадали и находятся в больницы. Как ранее писал сайт kp.ru, что по делу о стрельбе арестованы два человека. Один из них – 28-летний австралиец Брентон Таррант, имя второго пока не называют. Трое из четверых ранее задержанных подозреваемых оказались непричастными к стрельбе.
ИСТОЧНИК KP.RU