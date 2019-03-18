Полиция Нидерландов не исключает, что стрельба в Утрехте была террористическим актом

СЕГОДНЯ 15:00 2019-03-18T15:00:23+03:00

Полиция Нидерландов не исключает, что стрельба в трамвае Утрехта была террористическим актом Фото: REUTERS

Есть предварительная информация об одном погибшем, но о точном количестве пострадавших пока не сообщается

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На данный момент о точном числе пострадавших не сообщается. По предварительным данным, в результате стрельбы один человек погиб и еще несколько получили ранения.

Полиция не исключают возможность террористических мотивов преступника, поэтому на место происшествия совместно с аварийными службами прибыли сотрудники антитеррористического подразделения полиции Нидерландов.

Полиция ведет поиски стрелка.

Издание Algemeen Dagblad сообщила, что предполагаемый стрелок скрылся с места преступления. Газета ссылается на свидетеля, который сказал, что преступников могло быть несколько. Некоторые очевидцев говорят о том, что стрелявших было четверо.

Напомним, что 15 марта мир потрясла стрельба по людям в двух мечетях новозеландского города Крайстчерча. В результате террористического акта погибли 50 человек, десятки людей пострадали и находятся в больницы. Как ранее писал сайт kp.ru, что по делу о стрельбе арестованы два человека. Один из них – 28-летний австралиец Брентон Таррант, имя второго пока не называют. Трое из четверых ранее задержанных подозреваемых оказались непричастными к стрельбе.

ИСТОЧНИК KP.RU