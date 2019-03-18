Дидье Маруани подал новый иск против Киркорова на 272 млн рублей

СЕГОДНЯ 15:21 2019-03-18T15:21:21+03:00

Лидер французской группы Space утверждает, что песня «Жестокая любовь» очень похожа на его A Symphonic Space Dream [видео]

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Лидер французской группы Space Дидье Маруани подал новый иск о защите авторских прав к российскому певцу Филиппу Киркорову и композитору Олегу Попкову. По словам адвоката артиста Евгения Тарло, на этот раз его клиент предъявил требования на сумму 272 миллиона рублей.

Как стало известно, в понедельник, 18 марта, Маруани лично подал иск в Таганский районный суд Москвы.

«Иск предъявлен на 272 миллиона рублей, пока. Иск предъявлен в связи с нарушением авторских прав французского композитора, исполнителя Дидье Маруани на его песню. Эти права нарушены господином Киркоровым Филиппом Бедросовичем, композитором Попковым Олегом Владимировичем, а также их компаниями», - приводит слова защитника РИА Новости.

Также юрист уточнил, что истец провел подробное исследование и доказал, что основная часть его песни A Symphonic Space Dream была использована в композиции «Жестокая любовь», которую исполнял Киркоров.

Кстати, стоит отметить, что Дидье Маруани уже не в первый раз пытается судиться с Киркоровым из-за «Жестокой любви». Так, как сообщал сайт kp.ru, в ноябре 2016 года он обратился в Мосгорсуд с аналогичным иском, но на 75 миллионов рублей. Однако тогда суд не принял иск к рассмотрению из-за нарушения правил подсудности.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/590241" frameborder="0"></iframe> Сравниваем «Жестокую любовь» Киркорова с «Symphonic Space Dream» Маруани.Лидер группы Space обвиняет российского Короля эстрады в плагиате

ИСТОЧНИК KP.RU