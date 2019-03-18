Россия продолжает сокращать объем вложений в госбумаги США
В январе текущего года Москва в очередной раз сократила объем вложений в американские государственные бумаги (U.S. Treasury Securities), об этом следует из материалов Министерства финансов Соединенных Штатов.
За первый месяц текущего года Россия вложила в бумаги США $13,18 млрд., что на $36 млн. меньше по сравнению с предыдущим месяцем. Из вложенной суммы $6,322 млрд. пошли на долгосрочные облигации, $6,858 млрд. — на краткосрочные.
Вложения Москвы в американский бумаги значительно сокращались в течение прошлого года. В апреле - с $96 млрд до $48,7 млрд, и затем в мае до $14,9 млрд. В августе 2018 они снизились до $14 млрд., таким образом Россия выбыла из числа 33 крупнейших держателей госдолга США.
На данный момент крупнейшими по вложениям в бумаги Соединённых Штатов остается Китай с $1,127 трлн, за ним следует Япония с $1,07 трлн и Бразилия с $305,1 млрд.
Ранее kp.ru писал о том, что в последнее время, участились разговоры про политические риски кредитования Америки в свете возможного очередного санкционного ужесточения и вероятной заморозки российских активов.
ИСТОЧНИК KP.RU