Россия продолжает сокращать объем вложений в госбумаги США

СЕГОДНЯ 15:48 2019-03-18T15:48:44+03:00

В январе 2019 года Москва вложила на $36 млн. меньше, чем в декабре прошлого года

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В январе текущего года Москва в очередной раз сократила объем вложений в американские государственные бумаги (U.S. Treasury Securities), об этом следует из материалов Министерства финансов Соединенных Штатов.

За первый месяц текущего года Россия вложила в бумаги США $13,18 млрд., что на $36 млн. меньше по сравнению с предыдущим месяцем. Из вложенной суммы $6,322 млрд. пошли на долгосрочные облигации, $6,858 млрд. — на краткосрочные.

Вложения Москвы в американский бумаги значительно сокращались в течение прошлого года. В апреле - с $96 млрд до $48,7 млрд, и затем в мае до $14,9 млрд. В августе 2018 они снизились до $14 млрд., таким образом Россия выбыла из числа 33 крупнейших держателей госдолга США.

На данный момент крупнейшими по вложениям в бумаги Соединённых Штатов остается Китай с $1,127 трлн, за ним следует Япония с $1,07 трлн и Бразилия с $305,1 млрд.

Ранее kp.ru писал о том, что в последнее время, участились разговоры про политические риски кредитования Америки в свете возможного очередного санкционного ужесточения и вероятной заморозки российских активов.

ИСТОЧНИК KP.RU