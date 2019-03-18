2019-03-18T15:48:44+03:00
Экономика

Россия продолжает сокращать объем вложений в госбумаги США

В январе 2019 года Москва вложила на $36 млн. меньше, чем в декабре прошлого года
Елена Гильманова
Поделиться:
Комментарии: comments4
Россия продолжает сокращать объем вложений в госбумаги СШАРоссия продолжает сокращать объем вложений в госбумаги СШАФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

В январе текущего года Москва в очередной раз сократила объем вложений в американские государственные бумаги (U.S. Treasury Securities), об этом следует из материалов Министерства финансов Соединенных Штатов.

За первый месяц текущего года Россия вложила в бумаги США $13,18 млрд., что на $36 млн. меньше по сравнению с предыдущим месяцем. Из вложенной суммы $6,322 млрд. пошли на долгосрочные облигации, $6,858 млрд. — на краткосрочные.

Вложения Москвы в американский бумаги значительно сокращались в течение прошлого года. В апреле - с $96 млрд до $48,7 млрд, и затем в мае до $14,9 млрд. В августе 2018 они снизились до $14 млрд., таким образом Россия выбыла из числа 33 крупнейших держателей госдолга США.

На данный момент крупнейшими по вложениям в бумаги Соединённых Штатов остается Китай с $1,127 трлн, за ним следует Япония с $1,07 трлн и Бразилия с $305,1 млрд.

Ранее kp.ru писал о том, что в последнее время, участились разговоры про политические риски кредитования Америки в свете возможного очередного санкционного ужесточения и вероятной заморозки российских активов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
НАТО обеспокоен наращиванием военной мощи Москвы в Крыму
Макаревич ответил тем, кто отругал его за слова о Крыме
МИД РФ: позиция США мешает реализации договоренностей саммита в Хельсинки
Минтруд готовит новый законопроект о доплатах к пенсиям
Австралия ввела новые санкции против России
Вышинский этапирован из Херсона в Киев
Путин возложил цветы к памятнику вице-адмиралу Корнилову в Севастополе
Минфин рассказал, когда в Госдуму будет внесен законопроект о коэффициентах на ОСАГО
Путин прибыл в Севастополь и запустил Балаклавскую и Таврическую ТЭС
Дидье Маруани подал новый иск против Киркорова на 272 млн рублей
Авария с машиной ДПС на Ленинградском шоссе попала на видеорегистратор
Полиция Нидерландов не исключает, что стрельба в Утрехте была террористическим актом
ФСБ нагрянула с обысками в магазины и на склады сети "Красная икра"
Американские эксперты из AVAAZ не нашли фейков в новостях RT France о «жёлтых жилетах»
В Москве состоялись похороны Игоря Малашенко
В Кремле не рассматривали вопрос о требовании к Киеву возместить ущерб Крыму
ВВС Южной Кореи случайно запустили в воздух ракету
Тяжелый умственный труд может вызвать у женщин диабет
Песков призвал дождаться итогов проверки ситуации с написавшей Путину девочкой
Песков: Россия рассматривает волнения в Сербии как внутреннее дело страны
Умерший в Москве ребенок-маугли получал необходимую помощь и уход
Ученые выяснили настоящую личность Джека-потрошителя
Метеорологи сказали, что Москве больше не грозят снегопады
Неизвестный открыл стрельбу в трамвае в голландском Утрехте
В России с 1 апреля будет увеличен размер социальных пенсий
В СК опровергли информацию о травле девочки, написавший письмо Путину
В Новой Зеландии намерены ужесточить закон об обороте оружия