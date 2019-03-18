СЕГОДНЯ 15:46 2019-03-18T15:46:40+03:00

Минфин рассказал, когда в Госдуму будет внесен законопроект о коэффициентах на ОСАГО Фото: Андрей ГРЕЧАННИК

По словам замглавы ведомства Алексея Моисеева, документ может отправиться на рассмотрение депутатов уже весной

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В понедельник, 18 марта, замминистра финансов РФ Алексей Моисеев выразил надежду на то, что законопроект, меняющий формулу расчета цены полиса ОСАГО, будет внесен в Госдуму уже в весеннюю сессию. Речь идет о документе, который предлагает отменить часть коэффициентов страховых тарифов ОСАГО.

При этом Моисеев назвал вопрос о внесении в нижнюю палату российского парламента данной инициативы «спорным и сложным».

«Спорный, сложный вопрос, но, надеюсь, хотелось бы, да», - сказал замглавы финансового ведомства, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, о том, что Минфин предлагает ввести новые правила ОСАГО, стало известно еще в октябре прошлого года. Причем эксперты тогда утверждали, что отмена ряда коэффициентов должна существенно удешевить полис. При этом подчеркивалось, что новая система будет более индивидуально подходить к каждому водителю.

ИСТОЧНИК KP.RU