2019-03-18T15:46:40+03:00
Политика

Минфин рассказал, когда в Госдуму будет внесен законопроект о коэффициентах на ОСАГО

По словам замглавы ведомства Алексея Моисеева, документ может отправиться на рассмотрение депутатов уже весной
Дарья ИВАШКИНА
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Минфин рассказал, когда в Госдуму будет внесен законопроект о коэффициентах на ОСАГОМинфин рассказал, когда в Госдуму будет внесен законопроект о коэффициентах на ОСАГОФото: Андрей ГРЕЧАННИК
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В понедельник, 18 марта, замминистра финансов РФ Алексей Моисеев выразил надежду на то, что законопроект, меняющий формулу расчета цены полиса ОСАГО, будет внесен в Госдуму уже в весеннюю сессию. Речь идет о документе, который предлагает отменить часть коэффициентов страховых тарифов ОСАГО.

При этом Моисеев назвал вопрос о внесении в нижнюю палату российского парламента данной инициативы «спорным и сложным».

«Спорный, сложный вопрос, но, надеюсь, хотелось бы, да», - сказал замглавы финансового ведомства, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, о том, что Минфин предлагает ввести новые правила ОСАГО, стало известно еще в октябре прошлого года. Причем эксперты тогда утверждали, что отмена ряда коэффициентов должна существенно удешевить полис. При этом подчеркивалось, что новая система будет более индивидуально подходить к каждому водителю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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