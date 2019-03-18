Вышинский этапирован из Херсона в Киев
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский был этапирован из Херсона в Лукьяновское СИЗО Киева, где он находится в ужасных условиях. Об этом сообщил его адвокат Андрей Доманский.
«Его привезли в четверг, он тут находится уже четыре дня. Но выходные были, я только сегодня к нему попал» - передают РИА Новости слова Доманского.
Адвокат сообщил, что Вышинский «находится в ужаснейших условиях» и в камере с ним еще четверо или пятеро человек. «Его поселили в камеру, в которой нет света. Нет матрасов, он спит прямо на шконке» - сказал Доманский. Защита также считает, что условия содержания могут повлиять на здоровье.
Доманский рассказал, что сейчас защита пытается уточнить, с какой целью нарушены права Вышинского как задержанного и изучает возможность подать жалобу на условия его содержания.
Напомним, что журналиста обвиняют в государственной измене. Следствие считает, что он причастен к созданию медийных структур, которые вели «гибридную» информационную войну против Киева.
Жалобу Вышинского на арест Кассационный суд Верховного суда Украины должен рассмотреть 20 марта в 11.00 мск. Начало рассмотрение дела журналиста запланировано на 26 марта.
ИСТОЧНИК KP.RU