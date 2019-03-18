Вышинский этапирован из Херсона в Киев

СЕГОДНЯ 16:12 2019-03-18T16:12:26+03:00

Как сообщает адвокат задержанного, руководителя портала РИА Новости Украина содержат в ужасных условиях, нарушая его права

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Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский был этапирован из Херсона в Лукьяновское СИЗО Киева, где он находится в ужасных условиях. Об этом сообщил его адвокат Андрей Доманский.

«Его привезли в четверг, он тут находится уже четыре дня. Но выходные были, я только сегодня к нему попал» - передают РИА Новости слова Доманского.

Адвокат сообщил, что Вышинский «находится в ужаснейших условиях» и в камере с ним еще четверо или пятеро человек. «Его поселили в камеру, в которой нет света. Нет матрасов, он спит прямо на шконке» - сказал Доманский. Защита также считает, что условия содержания могут повлиять на здоровье.

Доманский рассказал, что сейчас защита пытается уточнить, с какой целью нарушены права Вышинского как задержанного и изучает возможность подать жалобу на условия его содержания.

Напомним, что журналиста обвиняют в государственной измене. Следствие считает, что он причастен к созданию медийных структур, которые вели «гибридную» информационную войну против Киева.

Жалобу Вышинского на арест Кассационный суд Верховного суда Украины должен рассмотреть 20 марта в 11.00 мск. Начало рассмотрение дела журналиста запланировано на 26 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU