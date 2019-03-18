2019-03-18T16:12:26+03:00
Политика

Вышинский этапирован из Херсона в Киев

Как сообщает адвокат задержанного, руководителя портала РИА Новости Украина содержат в ужасных условиях, нарушая его права
Елена Гильманова
Поделиться:
Вышинский этапирован из Херсона в КиевВышинский этапирован из Херсона в КиевФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский был этапирован из Херсона в Лукьяновское СИЗО Киева, где он находится в ужасных условиях. Об этом сообщил его адвокат Андрей Доманский.

«Его привезли в четверг, он тут находится уже четыре дня. Но выходные были, я только сегодня к нему попал» - передают РИА Новости слова Доманского.

Адвокат сообщил, что Вышинский «находится в ужаснейших условиях» и в камере с ним еще четверо или пятеро человек. «Его поселили в камеру, в которой нет света. Нет матрасов, он спит прямо на шконке» - сказал Доманский. Защита также считает, что условия содержания могут повлиять на здоровье.

Доманский рассказал, что сейчас защита пытается уточнить, с какой целью нарушены права Вышинского как задержанного и изучает возможность подать жалобу на условия его содержания.

Напомним, что журналиста обвиняют в государственной измене. Следствие считает, что он причастен к созданию медийных структур, которые вели «гибридную» информационную войну против Киева.

Жалобу Вышинского на арест Кассационный суд Верховного суда Украины должен рассмотреть 20 марта в 11.00 мск. Начало рассмотрение дела журналиста запланировано на 26 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
НАТО обеспокоен наращиванием военной мощи Москвы в Крыму
Макаревич ответил тем, кто отругал его за слова о Крыме
МИД РФ: позиция США мешает реализации договоренностей саммита в Хельсинки
Минтруд готовит новый законопроект о доплатах к пенсиям
Австралия ввела новые санкции против России
Путин возложил цветы к памятнику вице-адмиралу Корнилову в Севастополе
Россия продолжает сокращать объем вложений в госбумаги США
Минфин рассказал, когда в Госдуму будет внесен законопроект о коэффициентах на ОСАГО
Путин прибыл в Севастополь и запустил Балаклавскую и Таврическую ТЭС
Дидье Маруани подал новый иск против Киркорова на 272 млн рублей
Авария с машиной ДПС на Ленинградском шоссе попала на видеорегистратор
Полиция Нидерландов не исключает, что стрельба в Утрехте была террористическим актом
ФСБ нагрянула с обысками в магазины и на склады сети "Красная икра"
Американские эксперты из AVAAZ не нашли фейков в новостях RT France о «жёлтых жилетах»
В Москве состоялись похороны Игоря Малашенко
В Кремле не рассматривали вопрос о требовании к Киеву возместить ущерб Крыму
ВВС Южной Кореи случайно запустили в воздух ракету
Тяжелый умственный труд может вызвать у женщин диабет
Песков призвал дождаться итогов проверки ситуации с написавшей Путину девочкой
Песков: Россия рассматривает волнения в Сербии как внутреннее дело страны
Умерший в Москве ребенок-маугли получал необходимую помощь и уход
Ученые выяснили настоящую личность Джека-потрошителя
Метеорологи сказали, что Москве больше не грозят снегопады
Неизвестный открыл стрельбу в трамвае в голландском Утрехте
В России с 1 апреля будет увеличен размер социальных пенсий
В СК опровергли информацию о травле девочки, написавший письмо Путину
В Новой Зеландии намерены ужесточить закон об обороте оружия