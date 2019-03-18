Путин подписал закон о блокировке фейковых новостей

СЕГОДНЯ 17:25 2019-03-18T17:29:08+03:00

Этот документ предполагает штрафы за распространение недостоверной информации в размере до 1,5 млн рублей

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В понедельник, 18 марта, стало известно, что президент РФ Владимир Путин подписал закон о фейковых новостях. Речь идет о документе, предусматривающем блокировку недостоверных и искажающих факты новостей.

Согласно новому закону, текст которого опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, штрафы за распространение ложной информации составят до 1,5 миллиона рублей.

Кстати, напомним, как писал сайт kp.ru, о том, что в Госдуму внесли законопроект, предлагающий ввести наказание за распространение недостоверных новостей, которые могут привести к катастрофическим последствиям, стало известно еще в декабре прошлого года. Как отмечалось, с такой инициативой выступили сенаторы Андрей Клишас и Людмила Бокова, а также депутат Госдумы Дмитрий Вяткин. Причем, по словам самих авторов поправок в законодательство, при подготовке документа они учитывали зарубежный опыт.

ИСТОЧНИК KP.RU