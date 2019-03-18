2019-03-18T17:29:08+03:00
Политика

Путин подписал закон о блокировке фейковых новостей

Этот документ предполагает штрафы за распространение недостоверной информации в размере до 1,5 млн рублей
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments29
Президент РФ Владимир ПутинПрезидент РФ Владимир ПутинФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В понедельник, 18 марта, стало известно, что президент РФ Владимир Путин подписал закон о фейковых новостях. Речь идет о документе, предусматривающем блокировку недостоверных и искажающих факты новостей.

Согласно новому закону, текст которого опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, штрафы за распространение ложной информации составят до 1,5 миллиона рублей.

Кстати, напомним, как писал сайт kp.ru, о том, что в Госдуму внесли законопроект, предлагающий ввести наказание за распространение недостоверных новостей, которые могут привести к катастрофическим последствиям, стало известно еще в декабре прошлого года. Как отмечалось, с такой инициативой выступили сенаторы Андрей Клишас и Людмила Бокова, а также депутат Госдумы Дмитрий Вяткин. Причем, по словам самих авторов поправок в законодательство, при подготовке документа они учитывали зарубежный опыт.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Путин пригласил Эрдогана на церемонию открытия соборной мечети в Крыму
Комитет Европарламента одобрил поправки к газовой директиве ЕС
В России стали чаще получать водительские права
Трамп назвал Байдена человеком с низким IQ, у которого отнялся язык
Волкер исключил возвращение Крыма Украине военным путем
Путин заявил, что Россия не допустит терактов, как в Новой Зеландии
В результате стрельбы в Утрехте погибли три человека
Путин: Россия рассчитывает на вклад ОБСЕ в урегулировании украинского кризиса
Путин подписал закон о борьбе с оскорблением общества и государства
Поговоркой про рака ответили в Госдуме на предложение вернуть Крым Украине
НАТО обеспокоен наращиванием военной мощи Москвы в Крыму
Макаревич ответил тем, кто отругал его за слова о Крыме
МИД РФ: позиция США мешает реализации договоренностей саммита в Хельсинки
Минтруд готовит новый законопроект о доплатах к пенсиям
Австралия ввела новые санкции против России
Вышинский этапирован из Херсона в Киев
Путин возложил цветы к памятнику вице-адмиралу Корнилову в Севастополе
Россия продолжает сокращать объем вложений в госбумаги США