Комитет Европарламента одобрил поправки к газовой директиве ЕС

СЕГОДНЯ 18:40 2019-03-18T18:40:41+03:00

Изменить размер текста: A A

В понедельник, 18 марта, комитет Европарламента (ЕП) по промышленности, исследованиям и энергетике проголосовал за проект доработанной газовой директивы ЕС. Речь идет о документе, который должен расширить возможности Брюсселя по контролю газопровода «Северный поток - 2».

«Комитет Европарламента поддержал поправки в газовую директиву ЕС», - заявил глава комитета ЕП Ежи Бузек по итогам голосования.

Между тем стоит отметить, что даже утверждения Европарламентом поправок не достаточно для вступления их в силу. Так, документ еще должен быть официально принят Советом ЕС, передает ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее представители Совета Европейского Союза и Европарламента согласовали новые правила функционирования газового рынка в пределах объединения. Как отмечалось, правила будут применяться ко всем трубопроводам, по которым газ поступает в Европу.

ИСТОЧНИК KP.RU