2019-03-18T18:45:13+03:00
Политика

Путин пригласил Эрдогана на церемонию открытия соборной мечети в Крыму

Российский лидер сообщил, что турецкий президент отнесся к предложению положительно
Елена Гильманова
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Путин пригласил Эрдогана на церемонию открытия соборной мечети в КрымуПутин пригласил Эрдогана на церемонию открытия соборной мечети в КрымуФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Президент России Владимир Путин пригласил своего турецкого коллегу Тайипа Эрдогана на церемонию открытия Соборной мечети в столице Крыма Симферополе. По словам российского лидера, Эрдоган отнесся к приглашению положительно.

«Президента Турции Эрдогана я уже пригласил. Он знает об этом и, насколько я понимаю, очень положительно отнесся к этому предложению. Ну посмотрим, как будет на самом деле, будет ли у него время, возможность приехать», - сказал Путин, находясь с рабочим визитом в Симферополе.

С предложением пригласить турецкого лидера на открытие мечети выступил Муфтий мусульман Крыма Хаджи Эмирали Аблаев. «Позвольте пригласить вас на открытие Соборной мечети, и было бы уместно, наверное, если бы вы пригласили бы президента Турции Эрдогана» - сказал муфта. «Он вам не откажет», - добавил он.

Ранее, в январе текущего года открытие соборной мечети в Симферополе было перенесено с апреля на август или сентябрь текущего года. На данный момент строительство культового объекта вышло на завершающую стадию.

С рабочим визитом президент прибыл в Севастополь в понедельник 18 марта, где на полную мощность торжественно запустил Балаклавскую и Таврическую тепловые электростанции. В плане у него поездка в Симферополь на торжества, посвященные пятилетию воссоединения Крыма с Россией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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