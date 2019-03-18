NASA купит у Роскосмоса места в "Союзах" для своих астронавтов

СЕГОДНЯ 23:10 2019-03-18T23:10:27+03:00

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Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) заключит соглашение с Роскосмосом на приобретение двух дополнительных мест на российских кораблях "Союз" в 2019 и в 2020 годах. Об этом говорится в опубликованном бюджетном запросе NASA на 2020 финансовый год.

Одно место понадобится американцам осенью этого года, а второе - весной следующего. В документе уточняется, что это делается для подстраховки на случай возникновения непредвиденных обстоятельств. В NASA подчеркнули, что управление уже готово отправлять астронавтов на космических кораблях США, передает ТАСС.

"Прошлый опыт указывает на трудности, связанные с выполнением первых полетов в установленные сроки на заключительном этапе разработки. Как правило, проблемы будут обнаружены во время испытательных полетов", - говорится в проектном документе.

Напомним, что NASA с 2011 года использовало корабли "Союз" для доставки своих экипажей и грузов на МКС. Но 2 марта ракета-носитель Falcon-9 стартовала с космодрома во Флориде вместе с новейшим аппаратом Crew Dragon, а уже на следующей день состоялась его стыковка с орбитальной станцией.

Сайт kp.ru писал о том, что на борту корабля находился лишь манекен по имени Рипли (в честь героини из фильма "Чужие"), а также 181 кг груза. Если Dragon-2 удачно вернется на Землю, то после проверки работы системы аварийного спасения уже в июле его испробуют два астронавта-испытателя.

ИСТОЧНИК KP.RU