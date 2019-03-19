Ядерный бомбардировщик США полтора часа летал у границ России

СЕГОДНЯ 02:12 2019-03-19T02:21:54+03:00

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Рядом с границами воздушного пространства России в понедельник был замечен американский стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress. Самолет полтора часа летал вблизи Ленинградской области. Об этом стало известно из данных западных авиадиспетчерских служб.

Boeing Stratofortress может нести ядерные крылатые ракеты большой дальности и авиабомбы. Самолет B-52H ВВС США вылетел с авиабазы Фэрфорд в Великобритании, пролетел в 150 км от морской границы Калининградской области. Находясь в зоне действия российской ПВО, американский бомбардировщик отвернул на север-восток, над Балтийским морем проследовал в воздушное пространство Эстонии. Там он курсировал вдоль границы Ленинградской области.

При этом транспондер самолета был включен и передавал его реальный маршрут. На обратном пути на базу в Англии в районе 21:20 по Москве он вновь пролетел вдоль границ Калининградской области - на этот раз на расстоянии 163 км, передает Интерфакс.

В это же время у границы Калининградской области в небе над Польшей и Балтикой курсировал самолет-разведчик ВВС США RC-135V, который отслеживал реакцию российской системы ПВО.

Как писал сайт kp.ru, Stratofortress провел полет у российских границ 15 марта. Он прошел у границ Польши, а потом приблизился к воздушному пространству России в районе Калининградской области,

ИСТОЧНИК KP.RU