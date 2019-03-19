Сонный лось в США "закрыл" библиотеку на несколько часов

СЕГОДНЯ 04:15 2019-03-19T04:16:39+03:00

Лось позирует на фоне горы Буффало в Колорадо Фото: СОЦСЕТИ

Животное отсыпалось перед парадным входом в здание [фото]

Изменить размер текста: A A

О необычной опасности власти предупредили жителей американского города Сильверстоун (штат Колорадо). Их попросили не ходить в библиотеку из-за спящего лося.

"Внимание! Библиотека Северного филиала временно закрыта, так как наш местный лось блокирует парадную дверь", - написала администрация города в своем аккаунте в Тwitter.

Лось несколько часов спал перед входом в библиотекуФото: СОЦСЕТИ

Фото: СОЦСЕТИ

Инцидент произошел 13 марта. Через несколько часов животное выспалось и убралось восвояси. Однако история получила продолжение через пару дней. Выяснилось, что лось - это лосиха. 15 марта она привела к библиотеке двух своих детенышей.

В администрации города сообщили, что из-за лесных посетителей внутри здания оказались заперты библиотекари, побоявшиеся пройти мимо животных.

Через пару дней лосиха привела на прогулку в город двух лосятФото: СОЦСЕТИ

Фото: СОЦСЕТИ

Пользователи пошутили, что возможно лоси не случайно проявляют интерес к конкретному учреждению - они хотят получить высшее образование. Также жители города рассказали, что семейство гуляло по улицам и окрестностям в течение трех-четырех дней.

ИСТОЧНИК KP.RU