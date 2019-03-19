Сонный лось в США "закрыл" библиотеку на несколько часов
О необычной опасности власти предупредили жителей американского города Сильверстоун (штат Колорадо). Их попросили не ходить в библиотеку из-за спящего лося.
"Внимание! Библиотека Северного филиала временно закрыта, так как наш местный лось блокирует парадную дверь", - написала администрация города в своем аккаунте в Тwitter.
Лось несколько часов спал перед входом в библиотекуФото: СОЦСЕТИ
Фото: СОЦСЕТИ
Инцидент произошел 13 марта. Через несколько часов животное выспалось и убралось восвояси. Однако история получила продолжение через пару дней. Выяснилось, что лось - это лосиха. 15 марта она привела к библиотеке двух своих детенышей.
В администрации города сообщили, что из-за лесных посетителей внутри здания оказались заперты библиотекари, побоявшиеся пройти мимо животных.
Через пару дней лосиха привела на прогулку в город двух лосятФото: СОЦСЕТИ
Фото: СОЦСЕТИ
Пользователи пошутили, что возможно лоси не случайно проявляют интерес к конкретному учреждению - они хотят получить высшее образование. Также жители города рассказали, что семейство гуляло по улицам и окрестностям в течение трех-четырех дней.
ИСТОЧНИК KP.RU