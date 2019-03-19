Пушков прокомментировал совет НАТО вернуть вернуть Крым Украине

СЕГОДНЯ 05:11 2019-03-19T05:16:32+03:00

Изменить размер текста: A A

НАТО разместила бы в Крыму свои войска, если бы полуостров не воссоединился с Россией. Такое мнение высказал председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

Российский сенатор прокомментировал заявление, которое организация Североатлантического договора распространила в связи с пятой годовщиной воссоединения крымского полуострова с Россией.

"НАТО предложила России "вернуть контроль над Крымом Украине". Иными словами, предложила передать Крым и Севастополь под контроль самого альянса. Ибо первое, что сделал бы Киев, если бы Крым не ушёл в Россию, – передал бы военно-морскую базу в Севастополе США/НАТО", – написал Пушков в Twitter.

Ранее сайт "КП" писал, что Североатлантический альянс в очередной раз сообщил, что не признает воссоединение Крыма с Россией и призвал "вернуть контроль над Крымом Украине".

В эти дни Крым отмечает пятую годовщину воссоединения с Россией - 18 марта 2014 года президент РФ Владимир Путин подписал договор о вхождении полуострова в состав России после подведения итогов всенародного референдума, на котором крымчане и севастопольцы большинством голосов решили вернуться в состав РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU