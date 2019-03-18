НАТО обеспокоен наращиванием военной мощи Москвы в Крыму

СЕГОДНЯ 16:58 2019-03-18T16:58:12+03:00

В Североатлантическом альянсе распространили заявление в связи с пятой годовщиной воссоединения полуострова с Россией

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В НАТО выразили обеспокоенность военными планами Москвы по наращиванию военной мощи в Черноморском регионе и в очередной раз заявили, что осуждают присутствие РФ в Крыму. Об этом Североатлантический альянс сообщил в заявлении, распространенном в связи с пятой годовщиной воссоединения крымского полуострова с Россией.

«Мы осуждаем продолжающееся и широкомасштабное наращивание военной мощи России в Крыму и обеспокоены усилиями и заявленными планами России по дальнейшему наращиванию военной мощи в Черноморском регионе», - говорится в заявлении.

НАТО не опустил возможности в очередной раз отметить, что не признают воссоединение полуострова с Россией и призвали «вернуть контроль над Крымом Украине». «Возврата к "обычному ведению дел" не может быть до тех пор, пока в действиях России не произойдут четкие, конструктивные изменения, свидетельствующие о соблюдении международного права, международных обязательств», — заявили в альянсе.

В принятом документе НАТО также осуждает строительство Россией моста через Керченский пролив и в очередной раз обвиняет Москву в «неоправданном применении военной силы против украинских кораблей» в Керченском проливе.

Напомним, ранее в пятницу, 15 марта, стало известно, что Соединенные Штаты ужесточили антироссийские санкции по Украине, вслед за ними и Канада ввели новые антироссийские санкции. Такое решение было принято в координации с США и Евросоюзом, который также ужесточившим ограничительные меры.

ИСТОЧНИК KP.RU