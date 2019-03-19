2019-03-19T07:14:13+03:00
Политика

В ВМФ России рассказали, сколько получает командир подводной лодки

Зарплата на данной должности настолько высока, что многие даже не хотят идти на повышение
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В ВМФ России рассказали о зарплатах моряков-подводниковВ ВМФ России рассказали о зарплатах моряков-подводниковФото: Пауль ГУРИН
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Командир подводной лодки Военно-морского флота России ежемесячно получает около 250 тысяч рублей. Об этом рассказал бывший первый заместитель начальника главного штаба ВМФ, вице-адмирал Олег Бурцев.

Таким образом он прокомментировал заявление командующего Северным флотом адмирала Николая Евменов, по словам которого, зарплата командира подлодки в настоящий момент превышает денежное довольствие командира полка в центральной полосе нашей страны почти в два раза. Даже простые мичманы, старшины и матросы-контрактники получают порядка 70 тысяч рублей. Именно из-за высоких выплат попасть служить на субмарину сейчас довольно сложно.

"Люди перестали стремиться уходить с Севера (Северного флота) на более высокие должности в главный штаб ВМФ, Академию именно из-за денег", - цитирует РИА Новости вице-адмирала.

Сайт kp.ru писал о том, что до конца 2019 года ВМФ России получит две атомные и одну дизельную подводные лодки, а также фрегат, корвет, большой десантный корабль, патрульное судно, тральщик, пять боевых катеров и несколько десятков судов обеспечения.

Фейерверк в честь Дня ВМФ.Это потрясающе во всех смыслах! Посмотрите, какой шикарный фейерверк раскрасил небо над Санкт-Петербургом и Севастополем в честь Дня ВМФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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