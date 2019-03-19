Сергей Шойгу рассказал о проекте “Русский ковчег”

СЕГОДНЯ 09:28 2019-03-19T09:28:00+03:00

Глава РГО пояснил “Комсомольской правде”, почему этот план развития Сибири может стать экономическим прорывом

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Российское географическое общество (РГО) поддерживает проект создания нового научного и финансово-промышленного центра экономического развития Сибири, который получил название “Русский ковчег”. Глава РГО, министр обороны РФ Сергей Шойгу в интервью “Комсомольской правде” рассказал, какие начинания помогут совершить экономический прорыв в Сибири.

“Для таких проектов нужны люди уровня Миклухо-Маклая – и у нас они есть! Это проект развития Сибири в виде экономического прорыва и создания новых центров развития за пределами европейской части России. Здесь и строительство новых магистралей, и увеличение грузопотоков на запад – восток – север, и переработка полезных ископаемых, добываемых как сейчас, так и в будущем”, - сказал Шойгу.

Он напомнил, что Сибирь - регион с избыточным производством электроэнергии. Потому здесь рационально строить новые большие предприятия, например, экскаваторный завод, Минусинский электрокомплекс, крупные комплексы по обработке цветных металлов.

“Собственно, многое и было начато в советское время. Но перестройка помешала завершить”, - посетовал президент РГО.

По его словам, в “Русский ковчег” войдут и транспортно-логистические проекты, такие как строительство развязки Тайшет – Междуреченск с выходом на БАМ и Транссиб для увеличения грузопотока на десятки миллионов тонн.

ИСТОЧНИК KP.RU