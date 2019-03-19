Полиция задержала третьего подозреваемого в стрельбе в трамвае Утрехта
Сотрудники правоохранительных органов Нидерландов задержали третьего подозреваемого в связи со стрельбой в одном из трамваев города Утрехт.
Напомним, что в понедельник, 18 марта, на пассажиров общественного транспорта напал вооруженный мужчина, который открыл беспорядочную стрельбу. Жертвами атаки стали три человек, еще пятеро получили ранения.
Сайт kp.ru писал о том, что самого стрелка вскоре задержали. Им оказался 37-летний Гекмен Танис, у которого уже неоднократно были проблемы с законом. Так мужчина был осужден за кражу, пьянство в общественном месте и проходил подозреваемым по делу об убийстве и изнасиловании. Также у него могут быть психические проблемы.
Какую роль в нападении на трамвай сыграли двое других подозреваемых, пока неизвестно. Однако, согласно данным НТК, их посетили под стражу по статье о терроризме.
Стрельба в Утрехте.
ИСТОЧНИК KP.RU