2019-03-19T11:22:20+03:00
Происшествия

Полиция задержала третьего подозреваемого в стрельбе в трамвае Утрехта

Все они проходят по статье о терроризме
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Мужчина напал на пассажиров трамвая в голландском городе УтрехтМужчина напал на пассажиров трамвая в голландском городе УтрехтФото: REUTERS
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Сотрудники правоохранительных органов Нидерландов задержали третьего подозреваемого в связи со стрельбой в одном из трамваев города Утрехт.

Напомним, что в понедельник, 18 марта, на пассажиров общественного транспорта напал вооруженный мужчина, который открыл беспорядочную стрельбу. Жертвами атаки стали три человек, еще пятеро получили ранения.

Сайт kp.ru писал о том, что самого стрелка вскоре задержали. Им оказался 37-летний Гекмен Танис, у которого уже неоднократно были проблемы с законом. Так мужчина был осужден за кражу, пьянство в общественном месте и проходил подозреваемым по делу об убийстве и изнасиловании. Также у него могут быть психические проблемы.

Какую роль в нападении на трамвай сыграли двое других подозреваемых, пока неизвестно. Однако, согласно данным НТК, их посетили под стражу по статье о терроризме.

Стрельба в Утрехте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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