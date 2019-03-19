2019-03-19T12:02:00+03:00
Общество

В Мексике статуя маленького Христа «заплакала» кровью

Местные жители уверены, что это страшное предзнаменование, которое связано с криминальной обстановкой в регионе
Елена АКИМОВА
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В Мексике статуя маленького Христа "заплакала" кровавыми слезамиВ Мексике статуя маленького Христа "заплакала" кровавыми слезами
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В городе Акапулько, который расположен в Мексике, местные жители очень взволнованы. В одном из храмов статуя маленького Христа «заплакала» кровью. Это четвертые кровавые слезы за год и такая периодичность многих приводит с состояние паники. В интернете даже появилось видео с кровавыми подтеками под глазами статуи ребенка. Действительно, по щекам течет что-то красноватое. О мистическом инциденте сообщает The Mirror

Некоторые называют случившееся посланием, которое напрямую связано с волной криминальных убийств в регионе. Небеса прогневались на криминальный район и льют слезы, они, непременно, отразятся и на жителях.

Надо отметить, что уровень преступности здесь действительно зашкаливает. На каждые на 100 тысяч жителей приходится 111 убийств. Такую статистику приводят в департаменте городской полиции, сообщает Пятый канал.

В 2011 году возле одного из торговых центов популярного курорта были найдены обезглавленные тела 15 человек, на следующий день нашли шестнадцатую жертву. Полиция уверена, что это последствия разборок наркомафии.

А в конце 2018 года группа неизвестных открыла огонь по участникам рождественской вечеринки. В результате стрельбы четверо мужчин скончались на месте. Кроме того злоумышленники ранили грудного ребенка, который позже умер в больнице.

В Мексике статуя Христа заплакала кровью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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