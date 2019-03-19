2019-03-19T12:25:38+03:00
Политика

Политолог раскрыл секрет популярности Зеленского на Украине

При этом Юрий Почта отметил, что победа этого кандидата на выборах пока не очевидна
Марина ВЕНЦОВА
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Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский. Фото: ИТАР-ТАСС/ Пресс-служба "NBC Universal"Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский. Фото: ИТАР-ТАСС/ Пресс-служба "NBC Universal"
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Профессор кафедры сравнительной политологии РУДН Юрий Почта считает, что существует несколько причин популярности кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского среди украинцев. По его словам, многие другие участники гонки за пост главы Незалежной своей предыдущей деятельность дискредитировали себя, поэтому их голоса идут Зеленскому.

Кроме того, популярность украинского шоумена можно объяснить, как считает Почта, его нерадикальными взглядами. "У него нет каких-то радикальных взглядов, которые бы пугали население. У него и программы нет, но его сдержанность менее пугает избирателей, чем воинственные заявления Порошенко, Тимошенко. Были в истории разных стран ситуации, когда к власти приходил человек из искусства, шоу-бизнеса», - приводит RT слова эксперта.

При этом политолог отметил, что часть избирателей прекрасно понимают, что от руководителей Украины зависит не очень многое. «Украина сидит на кредитной игле МВФ, и задача нового президента - не ухудшить ситуацию, а к Порошенко и Тимошенко отношение соответствующее», - заключил он.

Ранее сайт kp.ru писал, что представитель партии "Слуга народа" Владимир Зеленский стал абсолютным лидером президентской гонки на Украине.

ИСТОЧНИК KP.RU

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