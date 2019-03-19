Прощание с Марленом Хуциевым состоится 21 марта в Москве

СЕГОДНЯ 12:56 2019-03-19T12:56:42+03:00

Режиссер "Весны на Заречной улице" ушел из жизни в возрасте 93 лет Фото: Ирина РОМАНОВА

В четверг в Центральном доме кинематографистов пройдет прощание с Марленом Хуциевым

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В четверг, 21 марта, в Москве пройдет прощание с Марленом Хуциевым, который умер во вторник в возрасте 93 лет.

Известно, что церемония состоится в Большом зале Центрального дома кинематографистов. Начало запланировано на 11:00. Об этом сообщил представитель Союза кинематографистов России.

"Похороны запланированы на Новодевичьем кладбище, но этот вопрос еще прорабатывается", - передает ТАСС со ссылкой на собеседника агентства.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее свои соболезнования в связи с гибелью известного кинорежиссера принес также президент России Владимир Путин.

Марлен Хуциев прожил долгую и насыщенную жизнь, но некоторое время назад был доставлен в Боткинскую больницу, где постоянно находился контролем медиков. Там он и скончался.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/697990" frameborder="0"></iframe> Умер режиссер Марлен Хуциев.Мы будем пересматривать его «Весну на Заречной улице» и « Июльский дождь». Марлену Хуциеву было 93. Он скончался в Боткинской больнице

ИСТОЧНИК KP.RU