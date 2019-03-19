"Газпром" соединил морскую и наземную части "Турецкого потока"

СЕГОДНЯ 13:55 2019-03-19T13:55:02+03:00

В Турции завершились работы по соединению морской и наземной частей газопровода «Турецкий поток». Фото: DPA/TASS

Газопровод будет готов к использованию по завершению строительства терминала в Кыйыкей

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Специалисты российской корпорации "Газпром" соединили морскую и наземную секции газопровода "Турецкий поток". Об этом говорится в сообщении пресс-службы оператора проекта South StreamTransport B.V.

Наложение итогового шва символизирует завершение всего комплекса работ по созданию газопроводной системы в Черном море. Прибрежная и глубоководная секции трубопровода были подняты с морского дна на специальную платформу и сварены в единую нитку. После этого ее уложили обратно на глубину в 32 метра, а участок берегового примыкания в районе российской Анапы соединили с приемным терминалом у населенного пункта Кыйыкей во Фракии.

"Турецкий поток" будет полностью готов к эксплуатации по завершению строительства данного объекта. Ожидается, что он заработает в конце 2019 года, передает "Интерфакс".

Сайт kp.ru писал о том, что ранее было решено продлить данный газопровод до ряда европейских стран. Так, свое желание поучаствовать в проекте высказали власти Сербии.

ИСТОЧНИК KP.RU