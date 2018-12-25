2018-12-25T13:54:54+03:00
Политика

Дмитрий Медведев подписал документы по маркировке товаров

Премьер-министр отметил, что нововведение коснется и лекарственных средств
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Дмитрий Медведев подписал документы по маркировке товаровДмитрий Медведев подписал документы по маркировке товаровФото: REUTERS
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Во вторник, 25 декабря, правительство РФ утвердило документы по маркировке товаров, в том числе лекарственных средств. Об этом нововведении заявил Дмитрий Медведев на заседании правительственной комиссии по цифровому развитию.

- Я хочу сказать о тех документах, которые я подписал. Они касаются системы маркировки и прослеживаемости товаров. У нас действует ряд пилотных проектов в этой сфере, - прокомментировал Медведев.

Также премьер-министр РФ подчеркнул, что подобные эксперименты с маркировкой уже коснулись табака, некоторых лекарст и обуви. В дальнейшем, как заявил Медведев, проект распространится на те отрасли, где риск незаконного оборота товаров высок, пишет "ТАСС".

По словам Медведева, вся работа будет организована в рамках концепции функционирования в России системы маркировки.

- Подписано еще четыре документа, которые касаются маркировки непосредственно лекарственных средств. Напомню, что с 1 января 2020 года она становится обязательной, - отметил премьер-министр РФ.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Дмитрий Медведев в ноябре этого года подписал постановление о размере пособий по безработице. Минимальная величина пособия в 2019 году увеличится почти в два раза.

А в июне 2018 года премьер-министром РФ было подписано распоряжение о направлении на развитие Дальнего Востока 54 млрд рублей.

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