2019-03-19T15:31:26+03:00
Спорт

«С Днем рождения, Хрю!»: Дзюба поздравил Кокорина

Нападающему «Зенита» исполняется 28 лет
Екатерина БОЛГОВА
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Артем Дзюба и Александр КокоринАртем Дзюба и Александр КокоринФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Нападающий петербургского футбольного клуба «Зенита» Артём Дзюба поздравил с днем рождения другого представителя этой команды Александра Кокорина, находящегося в СИЗО «Бутырка».

«С Днём Рождения, Хрю!» — написал Дзюба на своей странице в Instagram.

artem.dzyubaartem.dzyuba
С Днём Рождения Хрю!
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19 марта Александру Кокорину исполнилось 28 лет. Ранее с днем рождения его поздравила жена Дарья Валитова.

«Любимый, с днем рождения! Будь сильным. Мы всегда рядом. Все наладится и все будет хорошо. Мы очень скучаем и очень ждем тебя», — написала Валитова, опубликовав фотографию мужа с ребенком на руках.

dariavalitovadariavalitova
Любимый,с Днем Рождения Будь сильным Мы всегда рядом Все наладиться,и все будет хорошо Мы очень скучаем и очень ждем тебя
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Ранее Кокорин сообщил, что надеется получить возможность поговорить с родными и друзьями в честь праздника и угоститься тортом в СИЗО.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, Кокорин вместо с полузащитником «Краснодара» Павлом Мамаевым, своим младшим братом Кириллом и другом Александром Протасовицким обвиняется в избиении нескольких человек в центре Москвы. Инцидент случился 8 октября 2018 года. Тогда пострадали сотрудник Минпромторга Денис Пак, генеральный директор «НАМИ» Сергей Гайсин, а также водитель ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталий Соловчук. В настоящее время обвиняемые находятся под стражей до 8 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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