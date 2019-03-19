«С Днем рождения, Хрю!»: Дзюба поздравил Кокорина
Нападающий петербургского футбольного клуба «Зенита» Артём Дзюба поздравил с днем рождения другого представителя этой команды Александра Кокорина, находящегося в СИЗО «Бутырка».
«С Днём Рождения, Хрю!» — написал Дзюба на своей странице в Instagram.
19 марта Александру Кокорину исполнилось 28 лет. Ранее с днем рождения его поздравила жена Дарья Валитова.
«Любимый, с днем рождения! Будь сильным. Мы всегда рядом. Все наладится и все будет хорошо. Мы очень скучаем и очень ждем тебя», — написала Валитова, опубликовав фотографию мужа с ребенком на руках.
Ранее Кокорин сообщил, что надеется получить возможность поговорить с родными и друзьями в честь праздника и угоститься тортом в СИЗО.
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, Кокорин вместо с полузащитником «Краснодара» Павлом Мамаевым, своим младшим братом Кириллом и другом Александром Протасовицким обвиняется в избиении нескольких человек в центре Москвы. Инцидент случился 8 октября 2018 года. Тогда пострадали сотрудник Минпромторга Денис Пак, генеральный директор «НАМИ» Сергей Гайсин, а также водитель ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталий Соловчук. В настоящее время обвиняемые находятся под стражей до 8 апреля.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Александр Кокорин и Павел Мамаев устроили драку в центре Москвы»