На содержание Мамаева и Кокорина в Бутырке государство уже потратило полмиллиона рублей

Четвертый месяц оскандалившиеся спортсмены - в Бутырке. Хотя если б не общественное мнение - «мажоры, негодяи», - обвиняемые в хулиганстве футболисты уже должны были выйти из СИЗО.

АРЕСТ И ПОКАЗАТЕЛЬНАЯ ОТСИДКА. ВЫПОЛНЕНО

Пьяная драка - этот не запутанный уголовный сюжет сродни детективам Агаты Кристи. Давно уже всем все известно: кто ударил, как ударил, чем ударил. И даже что пили и где гуляли Мамаев с Кокориным. Все их похождения попали в камеры видеонаблюдения и давно стали достоянием общественности. Арестовали их сразу после случившегося вполне обоснованно. Во-первых, чтобы другим мажорам неповадно было. Во-вторых, вроде как друзья футболистов пытались и записи с камер выкупить, а значит, скрыть следы преступления. И на вызов полицейских буяны явились не по первому зову.

Время идет, а ничего не движется. Неужели следствие до сих пор ищет свидетелей и устанавливает обстоятельства?

- Нет! - заявил «Комсомолке» адвокат Мамаева Игорь Бушманов. - Официально нам сказали, что расследование окончено 27 декабря прошлого года. С той самой поры абсолютно никаких следственных действий не происходит - просто сидят, и все. При этом нам до сих пор не дали материалов для ознакомления (обязательная процедура перед передачей в суд. - Авт.). И прокуратура недоумевает - почему так. Очевидных причин нет никаких. Но налицо намеренное затягивание процесса и нарушений норм УПК РФ. Почему мой подзащитный не может ждать приговора по основному делу, находясь под домашним арестом или под любой другой, более мягкой мерой пресечения?

В СИЗО Мамаев и Кокорин чем только не занимаются. Мамаев готовится к эпохальному матчу между тюремщиками и арестантами. Правда, состоится он или нет - пока неизвестно. Кокорин все лечится. То простуда, то колено. Здоровьем знаменитого арестанта обеспокоены уже не только врачи Бутырки, но и сторонние должностные лица. Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева официально заявила, что врач СИЗО лично будет заниматься с Кокориным лечебной физкультурой.

В Инстаграме Кокорина появился плакат в поддержку братьев. В Санкт-Петербурге подписи болельщиков будут собирать 10 дней на Московском вокзале и Невском проспекте. Фото: instagram.com/kokorin9

ОСВОБОЖДЕНИЕ ДО СУДА. ПОКА ВОПРОС

А пока идут обсуждения и рассуждения, государственные денежки капают. Каждый арестант обходится стране в 1100 рублей в сутки (зарплата тюремщикам, обслуживание зданий, еда и прочее). То есть съели Мамаев и Кокорин (а еще вместе с ними сидят младший брат Кокорина Кирилл и друг-футболист Протасовицкий) за четыре месяца заключения в СИЗО больше полумиллиона рублей . Да, два месяца они сидели оправданно, но другие же два - нет! Могли и на домашнем аресте здоровьем и лечебной физкультурой заниматься. За свой счет.

- И таких, кого можно бы по идее выпустить до суда, в московских СИЗО, по моим ощущениям, примерно треть, - считает член Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева. - При этом камеры изоляторов переполнены на 20%. Кое-где люди даже спят по очереди. Я видела женщину, которая под следствием за то, что украла дешевые сапоги из магазина. Вину она признала, дело раскрыто.

И сапоги эти стоят дешевле, чем день пребывания в СИЗО. Но она под арестом. Зачем? Есть другой пример - похитительница самоката для ребенка. Неужели злодеяние ее настолько страшное, что ее надо изолировать от общества до суда?

В начале февраля суд уже в третий раз будет решать, продлить футболистам арест или же отпустить домой.

Справка «КП»

Арест на время следствия может применяться, только если обвиняемые опасны для общества (убийцы, маньяки) или намерены как-то помешать ходу расследования - сговориться, угрожать свидетелям, уничтожать улики. Или же могут сбежать.

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Известные российские футболисты вот уже почти 4 месяца под стражей в «Бутырке» (СИЗО №2). Напомним, что в ночь с 8-го на 9 октября 2018 года они устроили адскую гулянку. Со стриптизом, алкоголем и драками. Сначала досталось водителю ведущей «Первого канала» Сергею Соловчуку (подробности).

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- У нас недавно появилось неутешительное медицинское заключение из Российского футбольного союза. Это заключение еще жестче, чем у врачей «Зенита»: у Александра может быть вообще замена прооперированного коленного сустава ноги на искусственный, - сообщил адвокат (подробности).

МНЕНИЕ

Почему футболисты должны сидеть в СИЗО за мой счет?

Действительно странно: нашкодившие футболисты отсидели под арестом два месяца, для показательной порки достаточно, но их отправляют обратно в СИЗО до 8 февраля (подробности).