Эксперт: соединение морской и наземной части «Турецкого потока» - крайне важное событие

СЕГОДНЯ 15:41 2019-03-19T15:41:25+03:00

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности заявил, что какие-то поставки газа по первой нитке газопровода могут начаться раньше

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Заявление о завершении работы по соединению морской и прибрежной секций газопровода «Турецкий поток» по сути означает, что первая нитка газопровода полностью готова. Такое мнение высказал Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

«Конечно, это крайне важное событие. Потому что это, по сути, означает, что первая нитка «Турецкого потока» полностью готова» - заявил аналитик агентству RT.

Юшков считает, что какие-то поставки газа по первой нитке «Турецкого потока» могут начаться раньше. «То есть можно предполагать, что эта нитка, пусть и в экспериментальном режиме, будет эксплуатироваться уже в 2019 году» - сказал он.

По словам эксперта, газопровод приведет к тому, что «Турция становится полностью независима от стран-транзитёров», в то время как Россия весь свой объём газа будет поставлять напрямую по морским газопроводам «без каких-либо посредников».

Ранее во вторник, 19 марта, в пресс-службе оператора проекта South StreamTransport B.V. сообщили, что специалисты российской корпорации «Газпром» соединили морскую и наземную секции «Турецкого потока» и газопровод будет готов к использованию по завершению строительства терминала в Кыйыкей.

ИСТОЧНИК KP.RU