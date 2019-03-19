2019-03-19T16:49:35+03:00
Политика

Климкин заявил, что минские соглашения находятся «в коме»

При этом, по мнению главы МИД Украины, исправить ситуацию в данном случае может «только Кремль»
Дарья ИВАШКИНА
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Министр иностранных дел Украины Павел КлимкинМинистр иностранных дел Украины Павел КлимкинФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что минские соглашения по урегулированию ситуации в Донбассе находятся «в коме». При этом дипломат выразил уверенность в том, что исправить ситуацию в данном случае может «только Кремль».

«"Минск" на самом деле не является мертвым, но он находится в коме. Вытащить его из комы может только Кремль, поскольку именно он ввел его в эту самую кому и сделал это абсолютно осознанно», - приводит слова Климкина «Интерфакс».

Между тем стоит отметить, что Россия, как уже неоднократно заявляли в Москве, не является стороной минских соглашений, поэтому никак не может повлиять на их реализацию. Кроме того, как сообщал сайт kp.ru, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова недавно заметила, что США вместе с нынешним украинским руководством просто пытаются подтасовать факты и переложить ответственность на нашу страну.

ИСТОЧНИК KP.RU

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