Москалькова вылетит в Киев для присутствия на суде по делу Вышинского

СЕГОДНЯ 16:57 2019-03-19T16:57:59+03:00

Уполномоченный по правам человека в РФ также намерена проверить условия содержания руководителя портала РИА Новости Украина

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Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова во вторник, 19 марта, вылетит в Киев, чтобы присутствовать на судебном заседании по делу руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Об этом сообщили в пресс-службе омбудсмена.

«Сегодня Татьяна Николаевна Москалькова вылетает в Киев для того, чтобы принять участие в судебном заседании по делу Кирилла Вышинского и чтобы проверить условия его содержания. Вместе с ней отправляется руководитель рабочего аппарата уполномоченного и руководитель секретариата», - передает издание РИА Новости слова представителя пресс-службы.

Ранее kp.ru сообщал, что Вышинский был этапирован из Херсона в Лукьяновское СИЗО Киева. Адвокат сообщил, что Вышинский «находится в ужаснейших условиях» и защита пытается уточнить, с какой целью нарушены права Вышинского как задержанного и изучает возможность подать жалобу на условия его содержания.

Напомним, что Кирилла Вышинского на Украине обвиняют в государственной измене. Следствие считает, что он причастен к созданию медийных структур, которые якобы вели «гибридную информационную войну» против Киева.

Жалобу Вышинского на арест Кассационный суд Верховного суда Украины должен рассмотреть 20 марта в 11.00 мск. Начало рассмотрение дела журналиста запланировано на 26 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU