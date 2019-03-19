Песков: Путин и Назарбаев разговаривали по телефону днем во вторник

СЕГОДНЯ 18:00 2019-03-19T18:00:21+03:00

Пресс-секретарь президента подтвердил, что главы России и Казахстана общались перед тем, как казахский лидер заявил, что уходит в отставку

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Президент России Владимир Путин разговаривал по телефону со своим казахским коллегой Нурсултаном Назарбаевым днем во вторник, 19 марта, но содержание их диалога не разглашается. Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Днем сегодня был телефонный разговор президента Путина с президентом Назарбаевым, но мы не располагаем информацией о содержании этого разговора» - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос о том, говорил ли два лидера пред тем, как Назарбаевам заявил о сложение с себя президентских полномочий

«Пресс-служба Кремля сейчас никак это не комментирует», - отметил он.

Напомним, во вторник, 19 марта, лидер Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что принял решение прекратить свои полномочия в качестве президента и уходит в отставку. Исполнять обязанности президента Казахстана до следующих выборов главы государства будет спикер сената парламента Касым-Жомар Токаев.

Назарбаев заявил, что займет должность председателя Совета безопасности Казахстана и останется членом Конституционного совета страны.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/698113" frameborder="0"></iframe> Казахстан: Президент Назарбаев заявил об отставке.

ИСТОЧНИК KP.RU