Песков: Путин и Назарбаев разговаривали по телефону днем во вторник
Президент России Владимир Путин разговаривал по телефону со своим казахским коллегой Нурсултаном Назарбаевым днем во вторник, 19 марта, но содержание их диалога не разглашается. Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
«Днем сегодня был телефонный разговор президента Путина с президентом Назарбаевым, но мы не располагаем информацией о содержании этого разговора» - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос о том, говорил ли два лидера пред тем, как Назарбаевам заявил о сложение с себя президентских полномочий
«Пресс-служба Кремля сейчас никак это не комментирует», - отметил он.
Напомним, во вторник, 19 марта, лидер Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что принял решение прекратить свои полномочия в качестве президента и уходит в отставку. Исполнять обязанности президента Казахстана до следующих выборов главы государства будет спикер сената парламента Касым-Жомар Токаев.
Назарбаев заявил, что займет должность председателя Совета безопасности Казахстана и останется членом Конституционного совета страны.
Казахстан: Президент Назарбаев заявил об отставке.
ИСТОЧНИК KP.RU