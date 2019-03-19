2019-03-19T18:39:59+03:00
Наука

Участники экспериментального «полета» на Луну рассказали, чем займутся на досуге

Стартовал второй этап российско-американского эксперимента SIRIUS
Дарья ИВАШКИНА
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Экипаж SIRIUS. Фото: Александр Матюшев/ИМБПЭкипаж SIRIUS. Фото: Александр Матюшев/ИМБП
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Во вторник, 19 марта, стартовал второй этап эксперимента SIRIUS по имитации космического полета на Луну. Как ожидается, он продлится 120 дней. Все это время шесть добровольцев из России и США будут заперты в наземном экспериментальном комплексе (НЭК) в Москве.

Причем, согласно сценарию, в течение этих четырех месяцев им предстоит сделать немало. Так, примерно через неделю экипаж должен пристыковаться к лунной орбитальной станции . Затем в течение двух месяцев космонавты будут вести наблюдение за лунной поверхностью и вырабатывать решение о точке «приземления». Выбрав же место посадки, четыре члена экипажа «приземлятся» на Луну на спускаемом модуле, где двое из них в лунных скафандрах выполнят несколько выходов на поверхность.

Что касается участников эксперимента, то всего их шестеро. В частности, командиром экипажа стал российский космонавт Евгений Тарелкин, бортинженером - Дарья Жидова, а медиком - Стефания Федяй. А все остальные - Анастасия Степанова, Рейнхолд Повилаитис и Аллен Миркадыров - «назначены» испытателями-исследователями.

Кстати, стоит отметить, участники «полета» на Луну уже рассказали журналистам, чем займутся в свободное от экспериментов время. По их словам, они будут читать, слушать музыку, играть в компьютерные игры и смотреть фильмы.

А вот, к примеру, журналистка Анастасия Степанова терять зря время не намерена: на досуге она собирается готовить профессиональные очерки. У Рейнхолда Повилаитиса также грандиозные планы: он хочет выучить японский язык, сообщает сайт mk.ru.

Напомним, как писал сайт kp.ru, первый этап эксперимента SIRIUS прошел в 2017 году и длился 17 суток.

ИСТОЧНИК KP.RU

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