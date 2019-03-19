Участники экспериментального «полета» на Луну рассказали, чем займутся на досуге
Во вторник, 19 марта, стартовал второй этап эксперимента SIRIUS по имитации космического полета на Луну. Как ожидается, он продлится 120 дней. Все это время шесть добровольцев из России и США будут заперты в наземном экспериментальном комплексе (НЭК) в Москве.
Причем, согласно сценарию, в течение этих четырех месяцев им предстоит сделать немало. Так, примерно через неделю экипаж должен пристыковаться к лунной орбитальной станции . Затем в течение двух месяцев космонавты будут вести наблюдение за лунной поверхностью и вырабатывать решение о точке «приземления». Выбрав же место посадки, четыре члена экипажа «приземлятся» на Луну на спускаемом модуле, где двое из них в лунных скафандрах выполнят несколько выходов на поверхность.
Что касается участников эксперимента, то всего их шестеро. В частности, командиром экипажа стал российский космонавт Евгений Тарелкин, бортинженером - Дарья Жидова, а медиком - Стефания Федяй. А все остальные - Анастасия Степанова, Рейнхолд Повилаитис и Аллен Миркадыров - «назначены» испытателями-исследователями.
Кстати, стоит отметить, участники «полета» на Луну уже рассказали журналистам, чем займутся в свободное от экспериментов время. По их словам, они будут читать, слушать музыку, играть в компьютерные игры и смотреть фильмы.
А вот, к примеру, журналистка Анастасия Степанова терять зря время не намерена: на досуге она собирается готовить профессиональные очерки. У Рейнхолда Повилаитиса также грандиозные планы: он хочет выучить японский язык, сообщает сайт mk.ru.
Напомним, как писал сайт kp.ru, первый этап эксперимента SIRIUS прошел в 2017 году и длился 17 суток.
ИСТОЧНИК KP.RU