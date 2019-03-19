Немецкий депутат призвал «срочно отменить» санкции ЕС против России
Депутат бундестага Штефан Койтер, выступая во вторник, 19 марта, на заседании программного комитета Пятого Ялтинского международного экономического форума, призвал страны Евросоюза отменить антироссийские санкции, введенные из-за Крыма.
Как заметил политик, ограничительные меры никак не способствуют решению крымского вопроса и противоречат российским и немецким экономическим интересам. «Санкции - это неверный путь к поиску решения (ситуации вокруг Крыма), они даже не были санкционированы ООН, они идут против немецких и российских экономических интересов. И поэтому их необходимо срочно прекратить», - цитирует Койтера РИА Новости.
Также парламентарий добавил, что в ситуации с санкциями нужно учитывать международное право, но не стоит забывать и о волеизъявлении крымчан, ведь более 95% жителей полуострова на референдуме в 2014 году высказались за вхождение их региона в состав РФ.
Отметим, в последнее время на Западе все чаще говорят о необходимости отмены ограничений, введенных в отношении России. Так, как сообщал сайт kp.ru, ранее в марте премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что его страна по-прежнему считает своей целью отмену антироссийских санкций и работает над этим.
ИСТОЧНИК KP.RU