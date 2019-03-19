Немецкий депутат призвал «срочно отменить» санкции ЕС против России

СЕГОДНЯ 18:58 2019-03-19T18:58:25+03:00

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Депутат бундестага Штефан Койтер, выступая во вторник, 19 марта, на заседании программного комитета Пятого Ялтинского международного экономического форума, призвал страны Евросоюза отменить антироссийские санкции, введенные из-за Крыма.

Как заметил политик, ограничительные меры никак не способствуют решению крымского вопроса и противоречат российским и немецким экономическим интересам. «Санкции - это неверный путь к поиску решения (ситуации вокруг Крыма), они даже не были санкционированы ООН, они идут против немецких и российских экономических интересов. И поэтому их необходимо срочно прекратить», - цитирует Койтера РИА Новости.

Также парламентарий добавил, что в ситуации с санкциями нужно учитывать международное право, но не стоит забывать и о волеизъявлении крымчан, ведь более 95% жителей полуострова на референдуме в 2014 году высказались за вхождение их региона в состав РФ.

Отметим, в последнее время на Западе все чаще говорят о необходимости отмены ограничений, введенных в отношении России. Так, как сообщал сайт kp.ru, ранее в марте премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что его страна по-прежнему считает своей целью отмену антироссийских санкций и работает над этим.

ИСТОЧНИК KP.RU