Зампред бундестага потребовал выслать посла США из Германии

СЕГОДНЯ 19:52 2019-03-19T19:52:45+03:00

Как считает Вольфганг Кубики, «нельзя терпеть» то, что американский дипломат постоянно вмешивается во внутренние дела ФРГ

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Зампредседателя бундестага Вольфганг Кубики призвал главу МИД Германии Хайко Мааса «незамедлительно объявить» посла США в ФРГ Ричарда Гренелла персоной нон грата. Так политик отреагировал на заявление американского дипломата о том, что Берлин при планировании бюджета «отдалился от цели НАТО выделять 2% от ВВП на оборону».

Как считает Кубики, пришло время показать Гренеллу, что немецкая толерантность «тоже имеет границы».

«Тот, кто, будучи американским дипломатом, ведет себя как верховный комиссар оккупационных властей, должен узнать, что наша толерантность тоже имеет границы. <…> То, что посол США вновь вмешивается в политические вопросы суверенной федеративной республики, нельзя больше терпеть», - приводит слова либерала Agence France-Presse.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее посол США в Германии уже позволял себе вмешиваться во внутренние дела ФРГ. К примеру, в январе немецкие компании получили письма от американского дипломата, в которых тот предупреждает их об угрозе американских санкций за поддержку проекта «Северный поток - 2».

ИСТОЧНИК KP.RU